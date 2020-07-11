Ремонт дорог, наведение порядка на земле. Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел заместитель председателя облисполкома Виталий Невера

Источник материала: Вороновская газета





Доминирующими темами сегодняшней прямой линии были состояние дворовых территорий, ремонт местных дорог, наведение порядка на земле.

Как правило, большая часть телефонных звонков поступает от жителей областного центра. Людей волнуют затянувшиеся ямочные ремонты во дворах. К примеру, на улице Брикеля в некоторых дворовых проездах образовались ямы и выбоины. Жителей улицы Пушкина волнуют парковки автомобилей на тротуарах во дворах, неоднократные сигналы в ГАИ не возымели ответных мер. Один из звонивших предложил провести совместные рейды с сотрудниками Госавтоинспекции и таким образом навести порядок с парковками не по правилам.

На одном из выездов из дворов по улице Тавлая для безопасности пешеходов нужна установка светофора. На некоторых проезжих частях во дворах канализационные колодцы выступают выше дорожного полотна. Жители улицы Барановичской одноименного района индивидуальной жилой застройки обратили внимание на неудовлетворительное состояние проезжей части после дождей. Большая часть подобных вопросов адресована в Гродненский горисполком.

Два звонка из Гродно касались работы банкоматов. Жители улицы Малыщинской пожаловались на недостаток банкоматов. Установленный там терминал банка БелВЭБ находится в неисправном состоянии.

Жители деревни Некраши Гродненского района обратились на прямую линию с просьбой привести в порядок участок дороги от автомагистрали М6 до городского кладбища в Скиделе. Звонившие жители Лиды просили побыстрее включить в работу компьютерный томограф в центральной районной больнице, который находится в ремонте.

Семья, проживающая в одном из агрогородков Ошмянского района, обратилась на прямую линию к заместителю председателя облисполкома, чтобы одновременно поделиться радостью и попросить содействия. Дело в том, что им разрешили приобрести в собственность колхозный дом, составлен договор о его продаже, но семье хотелось бы завершить сделку раньше намеченного срока и приступить к ремонту дома. Специалистами управления облисполкома им дан подробный ответ.

Также подробное разъяснение в письменном виде отправится в Сморгонь, где работнику местного предприятия мелиоративных систем, по его мнению, не совсем правильно насчитана страховая выплата после аварии на производстве.

Специалистами управлений облисполкома также давались разъяснения на обращения по поводу выплаты дивидендов акционерам гродненского ОАО «Акцент», пенсионерам о порядке приобретения слуховых аппаратов, о льготах на проезд в городском и пригородном транспорте.

Всего на прямую линию поступило более 20 вопросов.

Николай ШЛЫК

Фото: Артем ТУРЛАЙ

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