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В лесхозах Брестской области устраняют последствия бури

11.07.2020 12:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В лесхозах Брестской области устраняют последствия бури

Последствия стихии устраняют в Брестской области. Более полутысячи гектаров леса пострадало из-за бури, разгулявшейся в начале недели.

Работы развернулись в самых пострадавших районах – Брестском, Малоритском и Кобринском. Сотрудники лесхозов проведут сплошные санитарные рубки на 180 гектарах – это значит, лес здесь восстановлению уже не подлежит.

Ещё более 200 гектаров нужно расчистить от бурелома. Уже следующей весной здесь смогут высадить новые деревья, но, чтобы образовался крепкий лес, должны пройти десятилетия. Буря уничтожила сосны, которым более 40 лет.

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Последствия стихии устраняют в Брестской области. Более полутысячи гектаров леса пострадало из-за бури, разгулявшейся в начале недели. Работы развернулись в самых...
 
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