От Украины до Норвегии. Посмотрели, что сделали другие страны, чтобы электрокаров стало много

Источник материала: Tut.by

«Я требую от правительства и горожан переходить на электромобили», — поставил недавно задачу на будущую пятилетку президент. Конкретных цифр Александр Лукашенко не назвал. Да и точное количество электрокаров в Беларуси тоже неизвестно: отдельную статистику по ним не вели. Эксперты в начале года говорили примерно о 400 «электричках». Но рост их количества подстегнули недавно принятые льготы. Например, только за три первых дня их действия через таможню прошло 250 электромобилей. AUTO.TUT.BY поговорил с владельцами экоавтомобилей в странах, где этот транспорт набирает обороты или уже стал популярным, и попытался понять, станем ли мы раем для электрокаров.

Литва. Покупаешь новый электрокар — получаешь 4 тысячи евро

В январе 2017 года в Литве было чуть больше 200 электрокаров, сейчас — больше 1000. Как и в других прибалтийских странах, здесь уже работает электротакси.

До сих пор в Литве электромобили покупали на общих основаниях. Как-то для них хотели ввести льготу по уплате НДС, но сейм эту идею не поддержал. Зато с этого года появились дотации от Министерства окружающей среды. Если покупаешь новый автомобиль у официального дилера, то получаешь 4 тысячи евро. Если привозишь, например, из США подержанный электрокар, на его покупку дотация составит 2 тысячи евро. На программу по возмещению стоимости выделил 5 миллионов евро.

Литовский журналист Витольдас купил электрокар еще два года назад, когда никаких льгот не было. Он живет за городом и использует как электромобиль, так и машины с ДВС. Однажды у него на тест-драйве появился Mitsubishi i-Miev. Он компактный, с запасом хода около 120 км. И оказалось, что вся семья старалась ездить в город только на нем. Маленький, да еще и парковка бесплатная. Поэтому и было принято решение оставить его. Но для путешествий, дальних поездок всей семьей есть машины с ДВС.



Витольдас в 2019 году вместе с коллегами из Индии установил мировой рекорд, проехав на электрическом Hyundai Kona от самой северной до самой южной точки Европы

— Когда я покупал свою машину, никаких льгот не было. Сейчас, например, можно ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. Но это не самое большое преимущество: такие полосы есть далеко не везде. Поэтому в большинстве случаев ты будешь стоять в одной пробке вместе с обычными машинами.

Зато можно экономить на парковке: например, в центре города ее стоимость может доходить до 6 евро в час в зависимости от зоны.

Витольдас отмечает, что в последнее время создается много мест для зарядки электромобилей. Есть как платные, так и бесплатные. Например, популярны бесплатные зарядные станции на парковках магазинов LIDL.

— На таких зарядках вполне может быть «очередь». Поэтому существует правило, что заряжаться можно не больше 20 минут. А если кто-то оставит автомобиль с ДВС на месте для зарядки, то в соцсетях владельца «прополощут» по полной программе.

Пока экономического смысла в покупке электромобиля Витольдас не видит.

— Если говорить о недорогом и маленьком электромобиле для местных поездок в основном по городу, то ты примерно в ноль выходишь по сравнению с обычным авто. А дорогой электрокар — это вообще не про экономию. Тут скорее — просто эмоции, философия, образ жизни. Мысли о том, что ты не загрязняешь воздух.

Норвегия. Дешевый кредит на всю стоимость, но очень дорогая страховка

В Норвегии сейчас почти 261 тысяча электромобилей. Это 9,3 процента всего автопарка страны. За период с января по ноябрь прошлого года здесь купили 56 893 электромобиля. До недавнего времени страна была лидером по продажам электрокаров в Европе.

А вот в Норвегии покупать электромобиль экономически выгодно: например, Volkswagen Golf стоит дешевле его бензинового или дизельного аналога. Все потому, что не нужно платить ни НДС (а это 25 процентов от стоимости), ни налог на покупку нового авто. При покупке подержанного электрокара внутри страны не нужно платить и за перерегистрацию. Есть льготы и для юрлиц: если предприятие купит фургон на электротяге, то получит от государства финансирование до 4600 евро и 460 евро на покупку зарядного устройства.

Евгения переехала из Беларуси в Норвегию, живет в Осло и ездит на Tesla Model 3.





— При выборе автомобиля для меня в приоритете была безопасность. Естественно, в рамках определенного бюджета. Tesla Model 3 в Норвегии попадает в одну ценовую категорию с многими семейными машинами. Например Toyota RAV4. На момент покупки по тогдашнему курсу Tesla обошлась в сумму около 45 тысяч евро. Для сравнения: та же Toyota RAV4 Hybrid обойдется в 47 тысяч евро.

Евгения говорит, что спрос на Tesla Model 3 высок, доставки приходится ждать несколько месяцев, поэтому годовалые машины практически не теряют в цене. Модели S и X с небольшим пробегом обойдутся на 15−20% дешевле новых.

— На электромобили можно взять кредит до 100% стоимости автомобиля. Ставка по ним ниже, чем по кредитам на обычные машины.

Кроме этого, владельцам электрокаров в два раза дешевле обходятся платные дороги. Такая же скидка и на парковку. Если в салоне электрокара есть пассажир, то машина может ехать по полосе для общественного транспорта.

Нет проблем и с зарядными станциям как в городе, так и за пределами.

— На трассах у Tesla с ее сетью зарядных станций Supercharger очевидное преимущество перед другими марками электромобилей. Можно спокойно ездить на дальние расстояния. Но у Tesla есть и недостаток — более высокая страховка. Машина мощная, а ремонт очень дорогой. Вот пример: на заднеприводную Model 3 страховка будет стоить 1000 евро, а на Nissan Leaf — почти в два раза дешевле, — рассказывает Евгения.

Цены на электроэнергию в Норвегии низкие: в среднем стоимость зарядки машины на 1 км будет составлять не более 20 процентов от стоимости бензина/дизтоплива на тот же километр. Однако говорить, что электромобиль устроит всех водителей, нельзя: свою роль играет климат и рельеф местности.





— Расстояния в Норвегии большие, здесь горы, зимой холодно. У многих есть загородные коттеджи в труднодоступных местах, туда часто выезжают на семейный отдых, зимой — на лыжные прогулки. Далеко не все электромобили справляются в таких условиях, — объясняет Евгения. — Кого-то электромобиль не устроит из-за малого запаса хода. Недорогие модели вроде Nissan Leaf зимой на одном заряде проедут всего лишь условные 100 км. Машина той же стоимости на бензине или дизтопливе проедет минимум 400−500. И время зарядки-заправки тоже играет роль. Но в городе электрическая машинка может оказаться выгодной из-за разницы в стоимости парковок, платных дорог и «топлива». Во многих семьях в городе есть электромобиль исключительно для поездок по городу.

Германия. На новые электрокары есть даже очередь

В 2019 году Германия вышла на первое место по продажам электромобилей в Европе: немцы купили 57 533 авто. При этом на 2013 год в стране было зарегистрировано всего 8146 электромобилей и 43,3 млн авто с ДВС. На март 2020 года в Германии насчитывалось 27 730 станций для зарядки электромобилей.

В Германии тоже есть госпрограмма по субсидиям для покупателей электрокаров. Например, на этот год по ней предусмотрена помощь на сумму до 6 тысяч евро каждому покупателю.

Томас живет в Берлине и ездит на электромобилях с 2013 года. Сейчас у него Opel Ampera-e.

— До 2013 года я не рассматривал ничего, кроме немецких автомобилей премиум-класса. Но тогда среди «премиума» можно было купить только BMW i3. Но он оказался настолько нелепо дорогим при его запасе хода, что я так и не решился на покупку. В итоге с 2013 года я ездил на электрических Mitsubishis, Citroen, Peugeot, Renault, Opel и Тесла.

Томас говорит, что нет большой разницы во времени поездки из Берлина во Франкфурт (550 км) между Opel Ampera-e и Tesla Model S. На трассе достаточно быстрых зарядок. Но Tesla дороже в обслуживании и для нее сложнее найти место на парковке.



Два года назад Томас приезжал в Минск на своем Opel Ampera-e

— Когда я покупал свой первый Opel Ampera-e, он стоил у дилера 49 тысяч евро с НДС. Но так как выпуск этой версии скоро прекращался, мне ее продали за 31 тысячу. Я получил субсидию 2600 евро от центрального правительства и 4 тысячи евро от местного правительства Берлина. А так как машину я купил на компанию, то от цены отнялся еще НДС. В итоге машина мне обошлась в 19 450 евро.

Чтобы купить машину следующего поколения, Томас продал старую. Дилер ему дал за нее 25 600 евро, а спустя 4 месяца продал уже за 28 тысяч. Парадокс в том, что цены на подержанные электрокары практически не падают. На новые популярные модели очередь такая, что поставки можно ждать год и даже больше.

— У владельцев электромобилей есть небольшие преференции. Например, во многих городах разрешена бесплатная парковка до нескольких часов на зарядных станциях. Например, в Берлине это 1−2 евро в час. Я думаю, что сэкономил несколько тысяч евро

на парковке с 2013 года, — уверен Томас.

Есть еще несколько вещей, которые повышают экономическую привлекательность владения электромобилем в Германии. Не нужно платить ежегодный налог за автомобиль в течение 10 лет. Это экономит 50−80 евро в год. Если вы водите служебный электромобиль, то за месяц заплатите только 0,25% налога от стоимости авто. За машину с ДВС нужно платить 1%.



Один из самых популярных автомобилей в Германии и Европе — Renault Zoe

А вот бесплатных зарядок в Германии очень мало, потому что электроэнергия дорогая: 1 кВтч стоит 0,30 евро. Поэтому очередь на бесплатной зарядке — нормальное явление.

Украина: при ввозе платят только акциз до 100 евро



Благодаря нулевым пошлинам новый BMW i3 в Украине можно купить у официального дилера за 35 тысяч евро

Сейчас в Украине уже 18 тысяч «электричек», только за 10 месяцев прошлого года в страну ввезли 6247 электромобилей. Более 90% из них — подержанные.

Как и в Беларуси, украинцам не надо платить пошлину на электрокары при ввозе, а также НДС. Из таможенных платежей есть только акциз. Его размер — 1 евро за 1 кВтч емкости тягового аккумулятора электрокара. То есть даже за Tesla Model S P100D придется заплатить всего 100 евро акциза. Кроме того, нужно уплатить сбор за первую регистрацию — от 3 до 5% в зависимости от стоимости авто.

Для владельцев дорогих электрокаров действует транспортный налог, зато в стране действует запрет на парковку обычным авто на местах для зарядки.

Татьяна из Киева ездит на электрокаре BMW i3, но покупала его не из экономических соображений.

— Электрокар, который мы купили с мужем, выбирался исходя из надежности бренда. Все автомобили у нас в семье — это BMW. Поэтому рассматривали только новый i3 с батареей на 33 кВтч. Перед покупкой у нас был шестидневный тест-драйв, и мы убедились, что такая машина нам нужна.

Покупка обошлась Татьяне в 35 тысяч евро. Для сравнения: в Беларуси официальный дилер продает машину 2017 года с пробегом чуть больше двух тысяч км за 58 тысяч долларов.

— Мы переехали за город, и электрокар стал удобным вариантом ездить на работу, с работы. При этом я не делала ставку на зарядки в городе, хотя все равно замечу, что скоростных зарядок мало. Для меня актуальнее ночная зарядка. BMW i3 может проехать до 200 км на одном заряде, так что это полностью покрывало необходимость в передвижении. Ну и вторая причина — экологичность автомобиля.

Татьяна признает, что BMW i3 стал лишь дополнением к имеющемуся в семье кроссоверу X5. Электрокар всем хорош, но он не решает вопросы поездок на большие расстояния.

Беларусь. 100 тысяч электромобилей через 5 лет — фантастика?



Фото: Белоруснефть

Какие именно ориентиры, касающиеся электромобилей, определяют власти, не называется, но, например, в РУП «Белоруснефть» оптимистично прогнозируют , что к 2025 году парк «электричек» достигнет 100 тысяч машин.

Многое в плане стимулирования спроса на экотранспорт уже сделано. Не так давно отменили НДС и ввозную пошлину, с 2018 года владельцы электрокаров не платят дорожный налог, а сейчас их освободили от платы за муниципальные парковки, зарядные станции строятся довольно активно (например, в 2021 году их будет уже более 600). В планах — разрешить электромобилям движение по выделенным полосам для общественного транспорта. Уже сейчас вводят зеленые номерные знаки для владельцев электромобилей. Это позволит в будущем идентифицировать электрокары как на местах для зарядки, так и в полосах для общественного транспорта.

Вместе с тем, по мнению председателя Белорусской автомобильной ассоциации Сергея Михневича, белорусы все-таки не готовы массово пересесть на автомобили. Пока это, скорее, желание попробовать что-то новое.

— Если говорить о новых авто, то дилеры могут сейчас ввозить только две-три модели, которые сертифицированы в Таможенном союзе, — объясняет эксперт. — Например, даже в большой России за прошлый год было продано только 119 новых электрокаров. Именно поэтому основным источником ввоза будут подержанные машины, в первую очередь с аукционов США и чаще всего поврежденные.

Еще одно препятствие, по словам Сергея Михневича, — недостаточное количество ночных медленных «зарядок» в спальных районах, хотя работа в этом направлении ведется.

Председатель БАА уверен, что какого-то взрывного спроса на электромобили не будет. Их станут больше завозить в период действия льгот. Причем в конце 2021 года срок их действия истекает. И если их не продлят, то вряд ли план в 100 тысяч авто к 2025 году будет достигнут. Добавим сюда и такой негативный фактор, как введение платы за зарядку в сети «Белоруснефть».

— Даже если будет налажено производство электромобилей Geely в Беларуси, это не спасет ситуацию. При прогнозируемой цене в 70 тысяч рублей белорусский электромобиль окажется слишком дорог для большинства белорусов. Ведь порядка 80% новых авто, купленных белорусами, стоят до 20 тысяч долларов.

Можно построить в Беларуси даже шесть тысяч зарядных станций и разрешить электромобилям парковаться хоть на Октябрьской площади. Но это пока никак не отменяет того, что средняя зарплата в Германии — 3700 евро, а в Беларуси — 505 долларов (по состоянию на май 2020 года). Поэтому любая программа популяризации электротранспорта упрется в простой факт: белорусам не на что покупать электромобиль. А о том, что такую покупку будут субсидировать из бюджета, речи даже не идет.