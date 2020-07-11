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«Друзья, приходите на фестиваль, будет здорово!» Что говорят ремесленники, которые приехали в Александрию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александрия в очередной раз собирает друзей. Тысячи гостей ожидают 11 июля на берегу Днепра, где традиционно в эти июльские дни проходит празднование одного из древнейших народных праздников Купалья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прыжки через костер, плетение венков, национальные костюмы и кухня. Купалье в Александрии за историю его проведения стало настоящим культурным брендом Беларуси. В 2012 году масштабному фесту присвоен статус международного.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Идут последние приготовления к празднику, гости и участники феста уже активно собираются.
Елена Шубенко, ремесленник (Украина):
Один мудрец ходил по городам и предсказывал будущее – одно, второе, третье. Мы решили узнать, говорит он правду или нет. Мы поймали бабочку, взяли ее в руки. Если скажет «живое» – значит, отпустим, если скажет «мертвое» – значит, придавим. Спрашиваем у мудреца: «Что это такое?» А мудрец говорит: «Все в ваших руках». В наших руках все: дружба, любовь, благополучие, все праздники, веселье. Все от нас зависит.
Я желаю всего самого-самого-самого хорошего этому празднику веселья, добра, любви.
Семен Беленко, ремесленник (Россия):
Если в 2010-м на Купалье в Александрию приехали три тысячи гостей, то в 2019 году желающих своими глазами увидеть яркое зрелище было уже больше 65 тысяч. Программа обещает быть насыщенной и интересной.
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«Друзья, приходите на фестиваль, будет здорово!» Что говорят ремесленники, которые приехали в Александрию
Новости Беларуси. Александрия в очередной раз собирает друзей. Тысячи гостей ожидают 11 июля на берегу Днепра, где традиционно в эти июльские дни проходит...
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