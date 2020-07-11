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Модернизация швейной фабрики на Оршанском льнокомбинате завершается. Что изменилось

11.07.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  Оршанский льнокомбинат завершает модернизацию швейной фабрики. Производство расширили – появился новый цех. Предприятие закупило современное оборудование для пошива одежды из собственных тканей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Модернизация швейной фабрики на Оршанском льнокомбинате завершается. Что изменилось

Общая сумма собственных инвестиций – около 3,5 миллиона рублей. После запуска цеха здесь будут производить мужские и женские брюки и сорочки. Комбинат рассчитывает на выпуск до 200 тысяч изделий в год. До модернизации фабрики заказы для льнокомбината отшивали сторонние организации.

Модернизация швейной фабрики на Оршанском льнокомбинате завершается. Что изменилось

Сергей Сидин, заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината:
30 ноября 2018 года наше предприятие посещал с рабочим визитом Александр Григорьевич Лукашенко, наш Президент. И в ходе визита были даны конкретные поручения по более углубленной переработке льняного волокна. В связи с этим нами был подготовлен бизнес-план, в ходе (выполнения - прим. ред.) которого мы предусмотрели увеличение мощности по переработке короткого волокна в рамках модернизации фабрики № 1, которое позволило бы нам увеличить объем выпускаемой продукции, создать новые рабочие места. И, безусловно, решить основную задачу – получать продукт с большей добавленной стоимостью здесь, на Оршанском льнокомбинате.

Модернизация швейной фабрики на Оршанском льнокомбинате завершается. Что изменилось

Модернизация швейной фабрики стала третьим этапом масштабного технического переоснащения льнокомбината. До этого предприятие полностью заменило линейку оборудования для переработки сырья и выпуска тканей. Благодаря этому Оршанский комбинат теперь может составить конкуренцию ведущим мировым производителям.

Модернизация швейной фабрики на Оршанском льнокомбинате завершается. Что изменилось

В год здесь выпускают 18 миллионов погонных метров тканей. Это почти половина длины экватора. Продукция отправляется в 43 государства.

Люди в материале: Сергей Сидин, Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси.  Оршанский льнокомбинат завершает модернизацию швейной фабрики. Производство расширили – появился новый цех. Предприятие закупило современное...
 
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