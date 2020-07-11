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Модернизация швейной фабрики на Оршанском льнокомбинате завершается. Что изменилось
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оршанский льнокомбинат завершает модернизацию швейной фабрики. Производство расширили – появился новый цех. Предприятие закупило современное оборудование для пошива одежды из собственных тканей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общая сумма собственных инвестиций – около 3,5 миллиона рублей. После запуска цеха здесь будут производить мужские и женские брюки и сорочки. Комбинат рассчитывает на выпуск до 200 тысяч изделий в год. До модернизации фабрики заказы для льнокомбината отшивали сторонние организации.
Сергей Сидин, заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината:
Модернизация швейной фабрики стала третьим этапом масштабного технического переоснащения льнокомбината. До этого предприятие полностью заменило линейку оборудования для переработки сырья и выпуска тканей. Благодаря этому Оршанский комбинат теперь может составить конкуренцию ведущим мировым производителям.
В год здесь выпускают 18 миллионов погонных метров тканей. Это почти половина длины экватора. Продукция отправляется в 43 государства.
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Новости Беларуси. Оршанский льнокомбинат завершает модернизацию швейной фабрики. Производство расширили – появился новый цех. Предприятие закупило современное...
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