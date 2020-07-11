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«Плакал и кричал»: Пожилая минчанка отдала мошенникам 4 тысячи долларов после фейкового звонка

11.07.2020 15:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Плакал и кричал»: Пожилая минчанка отдала мошенникам 4 тысячи долларов после фейкового звонка

Следственным комитетом столицы возбуждено уголовное дело о мошенничестве за фейковый звонок. Об этом сообщили БелТА в ведомстве.

«Днем 8 июля на домашний телефон 82-летней женщины поступил звонок якобы от ее сына, который сообщил, что во время драки причинил телесные повреждения своему знакомому. Он плакал и кричал, что ввело в заблуждение пожилую женщину. Далее трубку взял якобы следователь и сказал, что потерпевший за $5 тыс. согласен не писать заявление», - рассказали в комитете.

Растерявшаяся женщина сообщила, что у нее есть только 4 тысячи долларов. Лже-следователь согласился принять эту сумму для урегулирования вопроса и сказал, что за деньгами приедет курьер.

Пенсионерка выполнила все требования, после чего позвонила сыну. Тот удивился и сказал, что ничего подобного с ним не происходило.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи не исключают, что это может быть не первый случай и просит всех, кто попадал в подобную ситуацию, сообщить об этом по номерам  8 (017) 389-55-55, 8 (044) 500-31-11.

В СК просят проявлять бдительность при общении с незнакомыми людьми и отмечают, что если вы получили подобный звонок, попросите паузу и позвоните своим близким. Если вы подозреваете, что вас пытаются обмануть – обратитесь в правоохранительные органы.

 

Фото: БелТА

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Следственным комитетом столицы возбуждено уголовное дело о мошенничестве за фейковый звонок. Об этом сообщили БелТА в ведомстве. «Днем 8 июля на домашний телефон...
 
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