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Девятовский о Тихоне: «После такого наезда, вообще, не выживают. Он пришёл и доказал всем, что наши атлеты сильны духом»
Источник материала: СТВ
Есть в истории белорусской легкой атлетики медали, к которым шли не год и не два, а почти десятилетие!
И на этом пути атлет сражался не только с собой, но, кажется, со всем миром. И выиграл.
Вадим Девятовский, серебряный призёр Олимпийских игр, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики:
Эти 8 лет он не был на восстановлении или отдыхал головой, он был в постоянном напряжении, переживший, я не знаю, сколько и что. Для меня то, что он завоевал «серебро» – чудо. Потому что после такого наката, после такого наезда, через что прошел Иван, вообще, не выживают. Мало того, что он выжил, он пришел и доказал всем, что наши атлеты сильны духом, и они – настоящие чемпионы.
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Девятовский о Тихоне: «После такого наезда, вообще, не выживают. Он пришёл и доказал всем, что наши атлеты сильны духом»
Есть в истории белорусской легкой атлетики медали, к которым шли не год и не два, а почти десятилетие! И на этом пути атлет сражался не только с собой, но, кажется,...
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