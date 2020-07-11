﻿ Девятовский о Тихоне: «После такого наезда, вообще, не выживают. Он пришёл и доказал всем, что наши атлеты сильны духом». 21.by
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Девятовский о Тихоне: «После такого наезда, вообще, не выживают. Он пришёл и доказал всем, что наши атлеты сильны духом»

11.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Есть в истории белорусской легкой атлетики медали, к которым шли не год и не два, а почти десятилетие!

Девятовский о Тихоне: «После такого наезда, вообще, не выживают. Он пришёл и доказал всем, что наши атлеты сильны духом»

И на этом пути атлет сражался не только с собой, но, кажется, со всем миром. И выиграл.

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Вадим Девятовский, серебряный призёр Олимпийских игр, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики:
Это «серебро» Ивана Тихона в Рио-де-Жанейро. Цена этой медали очень высока. Потому что были времена, когда кто-то пытался дискредитировать Ивана и меня. После такого колоссального напряжения, после такой огромной паузы, под тотальным допинг-контролем, человек, не молодея, пройдя – не хочу описывать, что он прошел – выходит и завоевывает «серебро» Олимпийских игр в 40!

Девятовский о Тихоне: «После такого наезда, вообще, не выживают. Он пришёл и доказал всем, что наши атлеты сильны духом»

Эти 8 лет он не был на восстановлении или отдыхал головой, он был в постоянном напряжении, переживший, я не знаю, сколько и что. Для меня то, что он завоевал «серебро» – чудо. Потому что после такого наката, после такого наезда, через что прошел Иван, вообще, не выживают. Мало того, что он выжил, он пришел и доказал всем, что наши атлеты сильны духом, и они – настоящие чемпионы.

Люди в материале: Ирина Петыш, Вадим Девятовский

 
 
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Есть в истории белорусской легкой атлетики медали, к которым шли не год и не два, а почти десятилетие! И на этом пути атлет сражался не только с собой, но, кажется,...
 
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