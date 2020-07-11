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Валентин Короткин об ОИ в Токио: «Нужно не выжидать, а, всё равно, по-любому, готовиться»
Источник материала: СТВ
О чемпионском характере они знают многое. Ведь оставаться сильными, несмотря на обстоятельства – ключевое качество в их виде спорта. Игры в Токио станут особенными для белорусских тяжелоатлетов, ведь там из-за допинговых скандалов на помост выйдут всего 2 спортсмена – один мужчина и одна женщина. У девушек основной кандидат – вице-чемпионка Рио – Дарья Наумова.
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О чемпионском характере они знают многое. Ведь оставаться сильными, несмотря на обстоятельства – ключевое качество в их виде спорта. Игры в Токио станут...
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