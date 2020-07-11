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Валентин Короткин об ОИ в Токио: «Нужно не выжидать, а, всё равно, по-любому, готовиться»

11.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О чемпионском характере они знают многое. Ведь оставаться сильными, несмотря на обстоятельства – ключевое качество в их виде спорта. Игры в Токио станут особенными для белорусских тяжелоатлетов, ведь там из-за допинговых скандалов на помост выйдут всего 2 спортсмена – один мужчина и одна женщина. У девушек основной кандидат – вице-чемпионка Рио – Дарья Наумова.

Валентин Короткин об ОИ в Токио: «Нужно не выжидать, а, всё равно, по-любому, готовиться»

Валентин Короткин об ОИ в Токио: «Нужно не выжидать, а, всё равно, по-любому, готовиться»

Валентин Короткин, главный тренер женской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:
Она уже не первый год, выступала в Рио-де-Жанейро на Олимпийских играх, и была ситуация такая же, еще, может и посложнее. В 2012-м были перепроверки допинг-проб, разные эти сложные ситуации. Тем не менее, все у нас получилось на Олимпийских играх. Выхода нет, надо терпеть, ждать. Нужно не выжидать, а нужно, все равно, по-любому, готовиться. Спортсмены, которые думают о том, что: «Ай, вдруг, не поеду», – опустить руки, то всегда будете проигрывать тем, которые до конца борются, сражаются. Потом оказывается, что все возможно.

Люди в материале: Ирина Петыш, Валентин Короткин

 
 
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О чемпионском характере они знают многое. Ведь оставаться сильными, несмотря на обстоятельства – ключевое качество в их виде спорта. Игры в Токио станут...
 
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