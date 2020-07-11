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Первый секретарь КПБ: «Мы не дадим деструктивным силам дестабилизировать ситуацию в стране»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мобилизовать все силы, чтобы сохранить стабильную обстановку в стране – такое заявление прозвучало 11 июля на очередном – 13-м – съезде Коммунистической партии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 200 кандидатов приехали в Минск, чтобы обсудить насущные вопросы, в том числе и предстоящие выборы Президента. Во время разговора первый секретарь КПБ Алексей Сокол отметил, что тот путь, по которому сейчас идет наша страна, верный и четкий, и коммунистическая партия полностью поддерживает курс развития, взятый действующей властью.
Алексей Сокол, первый секретарь КПБ:
Коммунистическая партия Беларуси является самой массовой в стране. В ее составе – несколько десятков тысяч человек. В их числе немало молодых людей. По словам руководителей КПБ, приобщать новое поколение к коммунистическому движению несложно, что дает партии возможность постоянно развиваться.
Роман Роль, секретарь городского комитета КПБ по работе с молодежью:
К слову, по традиции в начале съезда молодым коммунистам вручили партийные билеты, после чего прозвучали приветственные слова от братских партий России, Украины, а также Союза коммунистических партий.
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Новости Беларуси. Мобилизовать все силы, чтобы сохранить стабильную обстановку в стране – такое заявление прозвучало 11 июля на очередном – 13-м – съезде...
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