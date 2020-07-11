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Почему именно аиста выбрали символом олимпийской сборной Беларуси? В НОК объяснили

11.07.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Белорусская олимпийская семья растет. Сотни атлетов – опытные и совсем юные – вместе. Что делать, если нужно сплотить большое количество спортсменов и тренеров, которых в стране – сотни, тысячи? Решение этой задачи предложил Национальный Олимпийский комитет.

Почему именно аиста выбрали символом олимпийской сборной Беларуси? В НОК объяснили

Объединять белорусских спортсменов может… аист. Не зубр, не медаль, не денежные поощрения. Чистый и легкий, он стремится ввысь, чтобы покорить вершины, но всегда возвращается домой, туда, где сердце. Один из символов Беларуси стал символом олимпийской сборной нашей страны.

Виталий Островский, начальник отдела маркетинга Национального Олимпийского Комитета:
Тут долго были у нас обсуждения и дебаты, какой символ выбрать. Был вариант и зубра. Олимпийская команда уникальна тем, что там различные виды спорта, не только хоккей или баскетбол, а множество. Использование зубра не совсем подходило бы для гимнастики. Нам надо было символ универсальный, уникальный. Аист олицетворяет Беларусь и подходит, в принципе, как гимнастам, так и легкоатлетам.

Почему именно аиста выбрали символом олимпийской сборной Беларуси? В НОК объяснили

Создание и развитие олимпийского бренда, похоже, становится трендом и обязательной частью спортивной программы наравне с тренировками, соревнованиями и межсезоньями. Все чаще крупнейшие спортивные державы знакомят мир со своим олимпийским символом. У Нидерландов, например, это цветок, у Великобритании – лев, а у соседки Литвы – дубовый листок.

Почему именно аиста выбрали символом олимпийской сборной Беларуси? В НОК объяснили

Виталий Островский:
Цель бренда – это, наверное, сделать связь более плотную и тесную между спортсменами и людьми, болельщиками. Показать, что у нас есть команда, у нее есть лицо, имидж. Дать людям возможность принять участие в том или ином виде в ее продвижении и развитии, по сути объединить, сплотить простых болельщиков и самих спортсменов.

Люди в материале: Виталий Островский

 
 
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Белорусская олимпийская семья растет. Сотни атлетов – опытные и совсем юные – вместе. Что делать, если нужно сплотить большое количество спортсменов и тренеров,...
 
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