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Почему именно аиста выбрали символом олимпийской сборной Беларуси? В НОК объяснили
Источник материала: СТВ
Белорусская олимпийская семья растет. Сотни атлетов – опытные и совсем юные – вместе. Что делать, если нужно сплотить большое количество спортсменов и тренеров, которых в стране – сотни, тысячи? Решение этой задачи предложил Национальный Олимпийский комитет.
Объединять белорусских спортсменов может… аист. Не зубр, не медаль, не денежные поощрения. Чистый и легкий, он стремится ввысь, чтобы покорить вершины, но всегда возвращается домой, туда, где сердце. Один из символов Беларуси стал символом олимпийской сборной нашей страны.
Создание и развитие олимпийского бренда, похоже, становится трендом и обязательной частью спортивной программы наравне с тренировками, соревнованиями и межсезоньями. Все чаще крупнейшие спортивные державы знакомят мир со своим олимпийским символом. У Нидерландов, например, это цветок, у Великобритании – лев, а у соседки Литвы – дубовый листок.
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Белорусская олимпийская семья растет. Сотни атлетов – опытные и совсем юные – вместе. Что делать, если нужно сплотить большое количество спортсменов и тренеров,...
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