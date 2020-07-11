ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хочу это увидеть! Мантунский родник

11.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Хочу это увидеть! Мантунский родник

Напившись родниковой воды, человек способен почерпнуть силу самой земли, утверждают старожилы. Поэтому продолжаем смаковать «кристальную» из источников, путешествуя по Вороновщине. И следующая остановка — Мантуны. Небольшой населенный пункт Мисевичского сельского совета с шестью жителями.

Маршрут построен


Хочу это увидеть! Мантунский родник

И в стужу, и в зной мантунский родник отдает людям свою энергию и силу. Источник находится в ста метрах от деревни по дороге в д. Вайщуки Щучинского района. Впадает он в небольшую речушку Лебедка. По ее названию можно предположить, что рядом где-то находится река с похожим именем. Так и есть. Иван Карпук и Александр Петрушевич рассказали, что родниковые воды через тонкое русло Лебедки, омывая пороги бобровых домиков, устремляются в реку Лебеда.


Хочу это увидеть! Мантунский родник

Хотите — верьте, хотите — нет

Некоторые историки, интересующиеся событиями войны 1812 года, утверждают, что именно в этой местности захоронены трофейные драгоценности. Известно, что отступающие французы увозили из Москвы, кроме 5 тонн серебра и 300 килограммов золота, переплавленные украшения московских соборов и такие святыни христианского мира, как часть креста, на котором был распят Христос, царские доспехи из Оружейной палаты, трофейные знамена Турции, Швеции, Речи Посполитой и многое другое.


Хочу это увидеть! Мантунский родник

Предположительно, часть этого богатства осталась на дне реки Березина при переправе. Но в обозе было 25 повозок, не считая личного транспорта Наполеона. Отступая, дивизия, охранявшая драгоценности, была разгромлена. А группки французских солдат по пути в Вильно квартировались  на территориях Вороновского и Лидского районов. В спешке, не находя выхода, они утопили золото в реке Лебеда — на протяжении ее от вороновских Мисевич до деревни Гостиловцы Лидского района. Возможно, что был расчет: маленькая речушка, текущая через болотистую местность, не привлечет внимание.

Не выдумка — проЗРЕНИЕ

Старожилы говорят, что долгие годы вода из мантунского родника использовалась для сельскохозяйственных и бытовых нужд, водопоя скота и лошадей. В былые времена вода в нем была мягче и совсем без запаха, а вот после проведения мелиоративных работ появился привкус железа.

О целебных свойствах «кристальной» заговорили давно.


Хочу это увидеть! Мантунский родник

— Мне было лет десять, — вспоминает детство жительница Мисевич Лилия Карпук. — Частые поездки по врачам из-за проблем с глазами просто измучили моих родителей. Никакие лекарства и процедуры не помогали. Однажды знакомый отца посоветовал съездить на мантунский родник. Полгода умывания родниковой водой и питье — и я здорова. Болезнь больше не возвращалась. Не чудо ли? По загадочным обстоятельствам эта же история повторилась и с моей дочерью Еленой. Зная о верном «лекарстве», мы снова поклонились роднику.


Хочу это увидеть! Мантунский родник

Искренняя благодарность силам природы не иссякает у женщины многие годы. Работая в местной библиотеке, Лилия Константиновна со школьниками Заболотского УПК организовала краеведческий клуб «Находка». В 2012 году тщательно изучив мантунский родник и изложив свои наблюдения в исследовательской работе «Родники малой родины», ребята взяли на себя обязательство ухаживать за источником и дальше. Многие из них уже покинули стены школы, но продолжают наведываться сюда.

Полезная инициатива

Вокруг родника обычно возникает  особая жизнь: здесь и растительность богаче и разнообразнее, и трава сочнее, и земля лучше. В тени у ключа отдохнут ягодник, грибник, сделает привал турист, завернет сюда и случайный прохожий. Всем дарит родник радость!

Надо сказать, мантунский родник досмотрен. Сооружен своеобразный «домик», для удобного забора воды в склон вмурована металлическая труба, сделан колодец, камнями выложен спуск. Эстетический вид дополняют деревянный мостик, скамеечки и стол, оборудованное кострище.


Хочу это увидеть! Мантунский родник

Ангелина Светлович живет в Гродно,

но по возможности заезжает за родниковой водой.

Говорят, первоначально приложили здесь руку работники сельхозорганизации «Мисевичи», было это еще при руководстве Яна Пальчиса. Частым посетителем источника и ценителем родниковой воды был и тогдашний глава района Василий Степуро. Порядок здесь поддерживали по собственной инициативе и местные жители. Регулярно сюда наведываются специалисты Вороновской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Совсем недавно в рамках кампании «Расскажи о своем роднике» они совместно с работниками Мисевичского сельского Совета при содействии Вороновского ПМС организовали экологическую акцию: окосили растительность, убрали мусор, заменили доски на мостике.


Хочу это увидеть! Мантунский родник

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора и Сергей ГРИЧИКА.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напившись родниковой воды, человек способен почерпнуть силу самой земли, утверждают старожилы. Поэтому продолжаем смаковать «кристальную» из источников,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Глубокском районе Peugeot врезался во встречный Opel: пострадали два человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
11.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика