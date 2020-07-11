Хочу это увидеть! Мантунский родник

Источник материала: Вороновская газета





Напившись родниковой воды, человек способен почерпнуть силу самой земли, утверждают старожилы. Поэтому продолжаем смаковать «кристальную» из источников, путешествуя по Вороновщине. И следующая остановка — Мантуны. Небольшой населенный пункт Мисевичского сельского совета с шестью жителями.

Маршрут построен







И в стужу, и в зной мантунский родник отдает людям свою энергию и силу. Источник находится в ста метрах от деревни по дороге в д. Вайщуки Щучинского района. Впадает он в небольшую речушку Лебедка. По ее названию можно предположить, что рядом где-то находится река с похожим именем. Так и есть. Иван Карпук и Александр Петрушевич рассказали, что родниковые воды через тонкое русло Лебедки, омывая пороги бобровых домиков, устремляются в реку Лебеда.







Хотите — верьте, хотите — нет

Некоторые историки, интересующиеся событиями войны 1812 года, утверждают, что именно в этой местности захоронены трофейные драгоценности. Известно, что отступающие французы увозили из Москвы, кроме 5 тонн серебра и 300 килограммов золота, переплавленные украшения московских соборов и такие святыни христианского мира, как часть креста, на котором был распят Христос, царские доспехи из Оружейной палаты, трофейные знамена Турции, Швеции, Речи Посполитой и многое другое.







Предположительно, часть этого богатства осталась на дне реки Березина при переправе. Но в обозе было 25 повозок, не считая личного транспорта Наполеона. Отступая, дивизия, охранявшая драгоценности, была разгромлена. А группки французских солдат по пути в Вильно квартировались на территориях Вороновского и Лидского районов. В спешке, не находя выхода, они утопили золото в реке Лебеда — на протяжении ее от вороновских Мисевич до деревни Гостиловцы Лидского района. Возможно, что был расчет: маленькая речушка, текущая через болотистую местность, не привлечет внимание.

Не выдумка — проЗРЕНИЕ

Старожилы говорят, что долгие годы вода из мантунского родника использовалась для сельскохозяйственных и бытовых нужд, водопоя скота и лошадей. В былые времена вода в нем была мягче и совсем без запаха, а вот после проведения мелиоративных работ появился привкус железа.

О целебных свойствах «кристальной» заговорили давно.







— Мне было лет десять, — вспоминает детство жительница Мисевич Лилия Карпук. — Частые поездки по врачам из-за проблем с глазами просто измучили моих родителей. Никакие лекарства и процедуры не помогали. Однажды знакомый отца посоветовал съездить на мантунский родник. Полгода умывания родниковой водой и питье — и я здорова. Болезнь больше не возвращалась. Не чудо ли? По загадочным обстоятельствам эта же история повторилась и с моей дочерью Еленой. Зная о верном «лекарстве», мы снова поклонились роднику.







Искренняя благодарность силам природы не иссякает у женщины многие годы. Работая в местной библиотеке, Лилия Константиновна со школьниками Заболотского УПК организовала краеведческий клуб «Находка». В 2012 году тщательно изучив мантунский родник и изложив свои наблюдения в исследовательской работе «Родники малой родины», ребята взяли на себя обязательство ухаживать за источником и дальше. Многие из них уже покинули стены школы, но продолжают наведываться сюда.

Полезная инициатива

Вокруг родника обычно возникает особая жизнь: здесь и растительность богаче и разнообразнее, и трава сочнее, и земля лучше. В тени у ключа отдохнут ягодник, грибник, сделает привал турист, завернет сюда и случайный прохожий. Всем дарит родник радость!

Надо сказать, мантунский родник досмотрен. Сооружен своеобразный «домик», для удобного забора воды в склон вмурована металлическая труба, сделан колодец, камнями выложен спуск. Эстетический вид дополняют деревянный мостик, скамеечки и стол, оборудованное кострище.







Ангелина Светлович живет в Гродно,

но по возможности заезжает за родниковой водой.

Говорят, первоначально приложили здесь руку работники сельхозорганизации «Мисевичи», было это еще при руководстве Яна Пальчиса. Частым посетителем источника и ценителем родниковой воды был и тогдашний глава района Василий Степуро. Порядок здесь поддерживали по собственной инициативе и местные жители. Регулярно сюда наведываются специалисты Вороновской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Совсем недавно в рамках кампании «Расскажи о своем роднике» они совместно с работниками Мисевичского сельского Совета при содействии Вороновского ПМС организовали экологическую акцию: окосили растительность, убрали мусор, заменили доски на мостике.







Галина ШЛЕМПО.

Фото автора и Сергей ГРИЧИКА.