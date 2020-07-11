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В Глубокском районе Peugeot врезался во встречный Opel: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека пострадали при столкновении легковушек в Глубокском,
Происшествие случилось 10 июля, около 20.00, вблизи деревни Забелье. Предварительно установлено, что 39-летняя водитель Peugeot ехала по трассе Р3 Логойск — Зембин — Глубокое — граница Латвии, не справилась с управлением и врезалась во встречный Opel.
В результате ДТП 21-летний водитель Opel и его 21-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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Происшествие случилось 10 июля, около 20.00, вблизи деревни Забелье.
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