В Глубокском районе Peugeot врезался во встречный Opel: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека пострадали при столкновении легковушек в Глубокском, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.





Происшествие случилось 10 июля, около 20.00, вблизи деревни Забелье. Предварительно установлено, что 39-летняя водитель Peugeot ехала по трассе Р3 Логойск — Зембин — Глубокое — граница Латвии, не справилась с управлением и врезалась во встречный Opel.





В результате ДТП 21-летний водитель Opel и его 21-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.