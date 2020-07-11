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В Глубокском районе Peugeot врезался во встречный Opel: пострадали два человека

11.07.2020 17:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека пострадали при столкновении легковушек в Глубокском, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Происшествие случилось 10 июля, около 20.00, вблизи деревни Забелье. Предварительно установлено, что 39-летняя водитель Peugeot ехала по трассе Р3 Логойск — Зембин — Глубокое — граница Латвии, не справилась с управлением и врезалась во встречный Opel.


В результате ДТП 21-летний водитель Opel и его 21-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

 
 
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Происшествие случилось 10 июля, около 20.00, вблизи деревни Забелье.
 
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