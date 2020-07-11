Когда потеплеет? Погода на неделю с 13 по 19 июля. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

Тому, кто мечтает о возвращении жары, еще немного надо подождать. Дней десять. На следующей неделе по-прежнему прохладно и дождливо.

В первой половине следующей недели будет поступать прохладный и влажный атлантический воздух в сопровождении северного ветра. Сохранится нехарактерная для этого периода года погода – холодная, иногда пасмурная и с дождями.

В ночные и утренние часы будут сгущаться непродолжительные туманы. Ночью +8°C…+15°C, днем +14°C…+20°C, в юго-восточных районах при длительных прояснениях воздух прогреется до +25°C. Такой температурный фон окажется на 2-5 градусов ниже нормы. К середине недели воздух существенно не прогреется. Не произойдет больших изменений в четверг и пятницу. Днем, вероятно, прогремят грозы. В ночные и утренние часы – будут сгущаться не продолжительные туманы. А уже в выходные дни с Западной Европы сместится антициклон, отодвигая зону дождей на восток.

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