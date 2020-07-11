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Не знаете, что приготовить из цуккини? Вот оригинальный сытный рецепт
Источник материала: СТВ
Стрипсы, фаршированные рулетики и даже торт. Кабачок – хит летнего сезона. Минимум калорий и максимум пользы. Этот овощ давно прописался в самых изысканных кухнях мира. Впрочем, он завсегдатай и на белорусских столах. Простые и вкусные рецепты из кабачка дали в программе
Вадим Парханович, шеф-повар:
Нарезаем колбасу и томат и обжариваем на сливочном масле.
Нарезаем зелень и добавляем к нашей начинке. Цуккини нарезаем кольцами и достаём сердцевину. В форму выкладываем цуккини, добавляем начинку.
Заливаем яйцом и сыром и ставим запекать на 180 градусов.
Через 10 минут блюдо готово.
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Стрипсы, фаршированные рулетики и даже торт. Кабачок – хит летнего сезона. Минимум калорий и максимум пользы. Этот овощ давно прописался в самых изысканных кухнях...
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