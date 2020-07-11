ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Не знаете, что приготовить из цуккини? Вот оригинальный сытный рецепт

11.07.2020 20:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Стрипсы, фаршированные рулетики и даже торт. Кабачок – хит летнего сезона. Минимум калорий и максимум пользы. Этот овощ давно прописался в самых изысканных кухнях мира. Впрочем, он завсегдатай и на белорусских столах. Простые и вкусные рецепты из кабачка дали в программе «Плюс-минус».

Вадим Парханович, шеф-повар:
Приготовим цуккини, фаршированные омлетом.

Не знаете, что приготовить из цуккини? Вот оригинальный сытный рецепт

Нам понадобятся: цуккини, томат, зелень, яйцо, колбаса, сыр и сливочное масло.

Не знаете, что приготовить из цуккини? Вот оригинальный сытный рецепт

Нарезаем колбасу и томат и обжариваем на сливочном масле.

Не знаете, что приготовить из цуккини? Вот оригинальный сытный рецепт

Нарезаем зелень и добавляем к нашей начинке. Цуккини нарезаем кольцами и достаём сердцевину. В форму выкладываем цуккини, добавляем начинку.

Не знаете, что приготовить из цуккини? Вот оригинальный сытный рецепт

Заливаем яйцом и сыром и ставим запекать на 180 градусов.

Не знаете, что приготовить из цуккини? Вот оригинальный сытный рецепт

Через 10 минут блюдо готово. 

Люди в материале: Вадим Парханович

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стрипсы, фаршированные рулетики и даже торт. Кабачок – хит летнего сезона. Минимум калорий и максимум пользы. Этот овощ давно прописался в самых изысканных кухнях...
 
Новости дня
Новости разные
 
Советская самоходная установка СУ-100 пополнила музей Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
11.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика