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Решена одна из главных загадок 20-го века: вот реальная причина смертей на перевале Дятлова

12.07.2020 06:38 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Генпрокуратура России назвала вопрос о причинах гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году окончательно закрытым. Об этом пишет РИА «Новости». Выходит, летом 2020 года поставлена финальная точка в деле, ставшем одной из главных загадок 20-го века.  

История перевала Дятлова. Суперкратко

Все произошло 2 февраля 1959 года. В тот день во время экспедиции по Северному Уралу при таинственных обстоятельствах умерла группа туристов в возрасте от 19 до 38 лет. Надо сказать, туристов достаточно опытных – с приличным походным стажем. Ими руководил Игорь Дятлов. Человеческие тела нашли в окрестностях горы Отортен, неподалеку от перевала, который позднее и прозвали «перевалом Дятлова». Шестеро скончались от охлаждения, еще у троих обнаружили переломы.

Расследование по факту кончины лыжников велось в феврале-мае 1959 года. Причиной смертей советские прокуроры называли «стихийную силу», преодолеть которую человеку попросту не под силу. В 90-е история перевала Дятлова обрела бешеную популярность в России и далеко за ее пределами. Этому событию посвятили множество документалок, а некоторые эксперты и по сей день указывают на мистическую составляющую инцидента. Согласно одной из точек зрения, 61 год назад группа Дятлова подверглась паранормальным явлениям – якобы на нее напали пришельцы из космоса.  

Каков сейчас вывод следователей?

Как в итоге установила Генпрокуратура РФ, в ночь на 2 февраля 1959 года в горах сошла лавина. Туристы вполне рационально и без какой-либо паники покинули палатку и удалились от нее на 50 метров. Но когда развернулись, палатку уже не увидели. Более того, разглядеть ее не представлялось возможным: видимость при тех погодных условиях еле-еле доходила до 16 метров.

Лыжники разожгли костер, но он потух спустя полтора часа. Тогда от переохлаждения погибли двое человек. Оставшиеся разделились на две подгруппы. Первая ползком направилась к палатке по своим следам: выйдя из зоны леса, люди замерзли из-за температуры минус 40-45 градусов. Вторую подгруппу, которая также двигалась к палатке, случайно засыпало большим слоем снега. Вот поэтому она и получила переломы: на тела туристов давили несколько тонн снега. «Это была героическая борьба. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», – подытожили в российской Генпрокуратуре.

 
 
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Генпрокуратура России назвала вопрос о причинах гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году окончательно закрытым. Об этом пишет РИА «Новости». Выходит,...
 
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