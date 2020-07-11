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Ведущий программы «Метегид» Дмитрий Рябов посетил санаторий «Ружанский»

11.07.2020 22:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ведущий программы «Метегид» Дмитрий Рябов посетил санаторий «Ружанский»

Есть на Брестчине островок спокойствия. Побывал там Дмитрий Рябов. Работа синоптика, как говорится, и опасна, и трудна. Ведь на себя приходиться брать ответственность за все капризы природы. А также выполнять роль психолога, который сможет вселить надежду, даже когда за окном пасмурно. Приглашение из санатория «Ружанский» синоптик телеканала ОНТ принял незамедлительно. 

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Есть на Брестчине островок спокойствия. Побывал там Дмитрий Рябов. Работа синоптика, как говорится, и опасна, и трудна. Ведь на себя приходиться брать...
 
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