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Ведущий программы «Метегид» Дмитрий Рябов посетил санаторий «Ружанский»
Источник материала: ОНТ
Есть на Брестчине островок спокойствия. Побывал там Дмитрий Рябов. Работа синоптика, как говорится, и опасна, и трудна. Ведь на себя приходиться брать ответственность за все капризы природы. А также выполнять роль психолога, который сможет вселить надежду, даже когда за окном пасмурно. Приглашение из санатория «Ружанский» синоптик телеканала ОНТ принял незамедлительно.
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Есть на Брестчине островок спокойствия. Побывал там Дмитрий Рябов. Работа синоптика, как говорится, и опасна, и трудна. Ведь на себя приходиться брать...
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