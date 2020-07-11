Работники Кореличского Дома ремесел принимают участие в празднике «Купалье» в Александрии

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На праздник приехали также гости из России и Украины.

Сегодня в агрогородке Александрия начался двухдневный праздник «Купалье». Здесь можно познакомиться с разнообразными традициями Беларуси, пройти «Коридором эпох» и посетить город мастеров, в котором собрались ремесленники из всех уголков страны.

Город мастеров стал одной из ключевых площадок праздника в Александрии. Как рассказала мастер Ирина Коваль, «Купалье» дает возможность познакомиться с традициями разных регионов. «Уже несколько лет я приезжаю сюда. Это удивительный праздник, в котором сочетается современная культура и белорусские традиции. Я занимаюсь плетением из соломки в Жабинском районном центре детского творчества, а это настоящий бренд нашей страны. Сегодня я представила не только свои работы, но и работы маленьких учеников», — отметила она.













Представители Оршанского дома ремесел к «Купалью» сделали небольшие тематические презенты из дерева. «Мы приезжаем в Александрию со дня основания фестиваля. И каждый год этот праздник приносит нечто новое: приезжают новые мастера, организуются новые тематические площадки. Мы здесь заряжаемся положительными эмоциями, которые потом находят отражение в творчестве», — рассказал директор дома ремесел Владимир Соколов.









«Александрия сегодня на самом деле собирает друзей. Здесь царит невероятная атмосфера: можно окунуться в историю белорусских традиций, узнать, как развивалось то или иное творческое направление. Особенность праздника в этом году — конкурс народных костюмов. Я принимаю в нем участие — буду представлять костюм с традиционной хотимской вышивкой. Ведь в древности именно по узору на одежде определяли, из каких краев прибыл человек», — отметила народная умелица Татьяна Наумова из Хотимска.









Как рассказала директор клубной системы Шкловского района Оксана Куденкова, на их небольшой выставке можно найти костюмы, которым 200 лет. «Это реальные вещи наших предков. Один костюм мы нашли в заброшенном доме одной из деревень нашего района — здесь рубашка, темная юбка и фартук. Для полного комплекта не хватает только платка. Второй костюм, который мы нашли, чуть «моложе» — ему около 100 лет. Мы их немного восстановили. Но по рукавам, состоянию фартука и юбок можно определить, что эти костюмы на самом деле носили. И для нас они представляют большую ценность. Каждая строчка, каждый элемент вышивки — все сделано вручную, — отметила она. — Сегодня эти костюмы будут участвовать в конкурсе. Это важно, потому что мы покажем людям реальный, а не реконструированный элемент нашей культурной жизни».









Покажут свой национальный костюм и гости из Чернигова (Украина). «Мы уже около восьми лет приезжаем в Александрию. Нам здесь очень нравится: потрясающая атмосфера, интересный праздник, очень живописное место. В этом году мы не только привезли свои изделия, но и будем участвовать в конкурсе национальных костюмов — покажем наше традиционное убранство, — рассказала мастер Елена Шупенко. — «Купалье» в Александрии показывает, что между мастерами нет границ. И мы рады сегодня быть непосредственными участниками такого большого и интересного праздника».

Благодаря мастерам Кореличского Дома ремесел гости праздника смогли увидеть мужской и женский костюмы, которые существовали на Кореличчине сто лет назад.





Одной из интересных площадок стал «Коридор эпох»: здесь и белорусская хатка с печкой и колыбелью, и атрибуты средневековья, костюмы военных лет. Для гостей праздника подготовили разнообразные мастер-классы, где каждый желающий может попробовать себя в традиционных белорусских ремеслах.

Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») проходит на берегу Днепра в агрогородке Александрия 11-12 июля.



БелТА