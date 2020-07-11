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О регулировании соцсетей по-американски и демократии. Телефельетон «Накипело»

11.07.2020 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О регулировании соцсетей по-американски и демократии. Телефельетон «Накипело»

Андрей Муковозчик:
Здрасьте! Пока многие белорусы каждый день моются от выливаемого в наших социальных сетях, президент Соединенных Штатов Америки давно уже подписал указ об их регулировании. «Социальные сети подвергают проверке контент очень избирательно, – сказал Дональд Трамп, – позволяя политическим активистам или группам вести беспрепятственно агитацию, и это неприемлемо».

То есть для «идеальной демократии» агитация через Facebook и Instagram, Telegram и прочие каналы более неприемлема. «Социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности, это большое решение», – объявил Трамп журналистам в Белом доме. И правда большое: теперь «размещенный в социальных медиа контент сможет быть предметом уголовного преследования третьих лиц». Помните сказку про Иванушку, который как увидел лошадь, так залез на нее – и скакал, скакал… пока скакалку не отобрали? Самая демократическая страна в мире (где социальные сети и придумали, и сделали, и вовсю, напомню, использовали, и почему-то именно против третьих стран) что-то начала понимать про завсегдатаев соцсетей.

О регулировании соцсетей по-американски и демократии. Телефельетон «Накипело»

Если говорить о наших активистах, то про иванушек, которые верят всему написанному для них в блогах. Про искателей приключений на свою родную, которым абы в очередях постоять назло маме. Про хорошо организованные толпы, сметающие на пути все, не отрываясь от смартфонов с указаниями.

И, видимо, про большое количество «скучающих дэушек фейсбука», ни дня не работавших жен, писучих мальчиков-альфонсов и отчаянно смелых мужичков на диване. Ими интернет переполнен. Именно они формируют (друг другу – тоже) в нем мнение. Потом его (в том же интернете) подхватывают независимые сайты, и опа! Готова гражданская повестка дня. Вопросы, которые якобы волнуют общество. И целые группы, которым теперь нужно только вовремя подсказывать: сдвигаемся вправо, влево, собираемся в цепь.

Совершенно неважно, кстати, какими будут те люди: белыми, как у нас, или цветными, как в США или Гонконге. В этом смысле социальные сети как механизм оболванивания и использования толп – инструмент бездушный, цветами и человеческими тонкостями не интересующийся.

О регулировании соцсетей по-американски и демократии. Телефельетон «Накипело»

Как думаете, будут мировые вопли протеста против указа Трампа? Нет. Причину мы с вами видим у себя в Беларуси. Те, кто у нас узурпировал и прихватизировал понятие «демократы», ведут себя так: демократ – только тот, кого они демократом и признали. Любой читающий белорус это знает.

Однако пищевая цепочка на наших-то либералах только начинается! Точно так же, как свои филькины грамоты нашим правозащитникам приходится «утверждать» в Брюсселе у «настоящих» защитников прав, – точно так же и главная демократическая страна мира очень быстро расставит всех по местам. Она будет решать, кто в мире демократ, какого сорта, а кто уже нет. Как это всегда и было – что в мировой истории, что в истории «истинной демократии».

И наши активисты интернета, независимые сайты испугались. В блогосфере уже началось – там и страницы свои спешно удаляют, и торопливо котиков постят на месте былых зажигательных текстов, а кое-кто вообще из Беларуси сбежал. От грехов своих. Знают кошки, чье мясо ели. Отлично понимают, что уже давно занимаются не распространением новостей и высказыванием мнений, а агитацией и пропагандой. Вместе с дезинформацией, fake news, возбуждением общественного мнения и раскачиванием государственных устоев.

О регулировании соцсетей по-американски и демократии. Телефельетон «Накипело»

В общем, всем тем, что так очевидно не любит самый главный демократ на планете – президент Соединенных Штатов Америки. Интернет начал очищаться – и, полагаю, сей процесс лавинообразно продолжится.

Ввиду чего ежедневное мытье отменено, конечно, не будет, но воды на него станет уходить гораздо меньше.

Вот такой урок демократии в очередной раз внушительно показали всему миру Соединенные Штаты Америки. Что ж, будем внимательно изучать передовой демократический опыт. Уж простите, накипело.

Люди в материале: Андрей Муковозчик, Дональд Трамп

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием...
 
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