Источник материала: Новости Волковыска

Это была любовь с первого взгляда. Сорок лет назад я приехала в Волковыск. Мне казалось все знакомым, родным, будто я, наконец, приехала домой. И теперь, когда уезжаю куда-то, с каждым километром растет в моей душе тревога, и хочется быстрей вернуться.

Даже гости города говорят, что здесь особая аура. Стоит пройтись по твоим улицам, и становится легче на душе. Мне нравится, что старина соседствует с современностью, частные дома рядом с высотными. Здесь поют петухи, плавают лебеди, пахнет свежим хлебом и автобусы ходят точно по расписанию.

Волковыск помнит тех, кто свою жизнь отдал за освобождение города. Памятники и вечный огонь, названия улиц и соревнования в честь героев – так город чтит их память. Волковыск всматривается в лица, находя в наших современниках черты своих героев, и благословляет их.

И вот опять я возвращаюсь в город, который ждет меня, и снова говорю: «Здравствуй, Волковыск!»

Татьяна Георгиева