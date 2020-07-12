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Венки, костер и песни: на «Купалье в Александрии» съехались гости из разных стран
12.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходит международный фестиваль «Купалье в Александрии». На нем плетут венки, загадывают желания, жгут костры и поют песни. Праздник традиционно отмечают на берегу Днепра. С древних времен эта река объединяла три народа – белорусов, украинцев и россиян. Вместе с ними гуляют и другие страны – в этом году отовсюду съехались более ста тысяч человек. С ними и корреспондент «МИР 24» Алексей Потапович.
На главной сцене стартовало открытие праздника – каждый год здесь монтируют огромную площадку, на которой дают представления. Песни и танцы здесь идут уже с самого утра в каждом уголке.
Работают множество подворий, национальных уголков, площадок с мастер-классами, есть даже цирк. Людей здесь немало, причем не только из Беларуси – многие за последние непростые месяцы соскучились по таким праздникам.
Здесь на каждом шагу национальная кухня, костюмы, необычные игры и забавы. Такие праздники – раздолье для народных умельцев, которые здесь могут не только себя показать, но и неплохо заработать.
Это «Купалье» для Александрии уже 11-ое по счету – впервые его здесь провели в 2010 году. Тогда идею сделать этот праздник всенародным поддержал глава государства, с тех пор он каждый год сюда приезжает. По традиции президент приветствует гостей, а затем вместе с ними смотрит концерт.
Вечером на главной концертной площадке Александрии стартует гала-концерт, а завершится этот день праздничным фейерверком – его дадут в 23 часа.
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В Беларуси проходит международный фестиваль «Купалье в Александрии». На нем плетут венки, загадывают желания, жгут костры и поют песни. Праздник традиционно...
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