Источник материала: Виртуальный Брест

ОЛДЫ ЕСТЬ? Помнят? Давайте отойдем от темы границы ( в планах чтобы по выходным выходили репортажи не по теме границы) и вспомним "кач"или как сейчас модно называть тренажерки..







В начале 90-х здесь можно было встретить бандитов и рэкетиров,сотрудников силовых структур. Кстати, никакой химии тогда не было и ребята лепили свое тело честно. Вот за это большое уважение тем годам.







Тогда время было смелое, опохмелившись и дыша перегаром в лицо страхующего на штанге, не дотянув пять килограмм до порога, могли жаловаться, что сегодня почему-то не прет.







В основном качать железо было принято под группу “Кармен” или рок. Девиц в то время в тренажерных залах было немного. Просто снаряды были настолько тяжелые, что с ними особо не позанимаешься. Потом когда в тренажерных залах стали появляться первые беговые дорожки и велосипеды - девочки потянулись в залы.



Качалки» девяностых это оплот около бандитской спортивной культуры, который пал под внедрением излишней конъюнктуры в лице хорошо образованной молодежи, представителей профессионального спорта и тех, кто открыл для себя тренажерный зал, как средство проведения досуга и места для знакомств. Это было время, когда никто не знал, что у тренажера может быть маркетинговая раскрутка или свой логотип и марка.







Ну а предметом особой гордости любой уважающей себя качалки был буйный двухкасетник, колонки которого максимально высоко старались прилепить к несущей стене с неуверенной штукатуркой. Ритмичная музыка изо дня в день отбивала одни и те же ритмы с одной и той же пленки так, что складывалось впечатление, что у зала есть своя фирменная музыка и авторские права на нее.







На стенах висели плакаты звезд американского бодибилдинга и Арнольда Шварценеггера.