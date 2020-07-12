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С парапета в Свислочь упал парень – его спасли милиционер и случайный прохожий (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Милиционер и случайный прохожий спасли упавшего в реку молодого человека. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Беларуси.
Инцидент произошел в субботу 11 июня ночью, в районе 3 часов. Сообщается, что патрулирующие речку сотрудники милиции увидели, как молодой человек упал с парапета в реку и начал тонуть. Один из правоохранителей бросился за ним в воду.
Ему на помощь подоспел случайный прохожий, который также прыгнул в речку и стал помогать. Совместными усилиями утопающий был вытащен на сушу. Была вызвана «скорая». В госпитализации спасенный не нуждался.
Мужчина, который помог правоохранительным органам, ничего о себе не сообщил.
Видео: МВД
Фото: БелТА
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Милиционер и случайный прохожий спасли упавшего в реку молодого человека. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Беларуси. Инцидент произошел в субботу 11 июня ночью, в...
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