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В Венеции испытали новую защиту от наводнений

12.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Венеции испытали новую защиту от наводнений

Система плотин Mose длиной 1,5 км из 78 мобильных шлюзов установлена в Венеции, страдающей от сильных наводнений. Об этом сообщила BBC.

Шлюзы образуют четыре защитных барьера, два установлены в районе Лидо, по одному — в Маламокко и Кьодже.

Если прилив будет очень высокий, сжатый воздух поступит в 78 шлюзовых ворот и освободит их от воды, они поднимутся и блокируют прилив, поступающий в венецианскую лагуну.

10 июля прошло 90-минутное испытание системы. По словам представителей мэрии, барьеры могут быть развернуты в течение получаса. Сообщается, что испытания будут продолжаться еще 18 месяцев.

https://www.belta.by/

 
 
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Система плотин Mose длиной 1,5 км из 78 мобильных шлюзов установлена в Венеции, страдающей от сильных наводнений. Об этом сообщила BBC. Шлюзы образуют четыре защитных...
 
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