В Венеции испытали новую защиту от наводнений

Источник материала: Вороновская газета





Система плотин Mose длиной 1,5 км из 78 мобильных шлюзов установлена в Венеции, страдающей от сильных наводнений. Об этом сообщила BBC .

Шлюзы образуют четыре защитных барьера, два установлены в районе Лидо, по одному — в Маламокко и Кьодже.

Если прилив будет очень высокий, сжатый воздух поступит в 78 шлюзовых ворот и освободит их от воды, они поднимутся и блокируют прилив, поступающий в венецианскую лагуну.

10 июля прошло 90-минутное испытание системы. По словам представителей мэрии, барьеры могут быть развернуты в течение получаса. Сообщается, что испытания будут продолжаться еще 18 месяцев.

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