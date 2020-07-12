25 самых ценных медиа-брендов мира могут потерять более 40 млрд долларов

Источник материала: Ежедневник

Мировой медиасектор оказался умеренно затронут пандемией COVID-19. В результате ведущие бренды могут потерять до 10% стоимости бренда, что в совокупности приведет к убыткам в 40 миллиардов долларов.

Согласно последнему докладу "Brand Finance Media 25 2020", в результате пандемии COVID-19 25 самых ценных медийных брендов мира могут потерять стоимость бренда более чем на 40 миллиардов долларов США. Анализ Brand Finance показывает, что медиа сектор является умеренно затронутой отраслью в мире и способен столкнуться с потенциальной потерей стоимости бренда в 10%, сообщает Thinktanks.by.

При этом эксперты отмечают, что Facebook претендует на звание самого ценного в мире медиа-бренда, стоимость бренда составляет 79,8 млрд долларов США.

Disney оказался самым сильным медиа-брендом в мире,. Индекс прочности этого бренда (BSI) набрал 93,9 балла из 100.

Самым быстрорастущим брендом в этом секторе явялется компания SiriusXM. Его стоимость бренда выросла на 33%.

Sirius XM Radio - холдинг, основным направлением которого является вещание спутникового радио в США и Канаде.