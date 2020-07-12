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Младенец родился с необычным предметом в руках

12.07.2020 10:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Младенец родился с необычным предметом в руках

Во Вьетнаме родился младенец с необычным предметом в руках, что удивило и позабавило акушеров. Об этом сообщает News.com.au.



Мальчик появился на свет в международной больнице Хайфонг в северном Вьетнаме, сжимая в ручке внутриматочную спираль (противозачаточное средство) своей мамы. Ребенок родился здоровым и весил 3,2 кг.


34-летняя женщина, чье имя не сообщается, стала матерью в третий раз. Спираль ей установили двумя годами ранее, но очевидно, что она не сработала.

Фото: CEN/australscope

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Во Вьетнаме родился младенец с необычным предметом в руках, что удивило и позабавило акушеров. Об этом сообщает News.com.au. Мальчик появился на свет в международной...
 
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