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Младенец родился с необычным предметом в руках
Источник материала: ОНТ
Во Вьетнаме родился младенец с необычным предметом в руках, что удивило и позабавило акушеров. Об этом
Мальчик появился на свет в международной больнице Хайфонг в северном Вьетнаме, сжимая в ручке внутриматочную спираль (противозачаточное средство) своей мамы. Ребенок родился здоровым и весил 3,2 кг.
34-летняя женщина, чье имя не сообщается, стала матерью в третий раз. Спираль ей установили двумя годами ранее, но очевидно, что она не сработала.
Фото: CEN/australscope
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Во Вьетнаме родился младенец с необычным предметом в руках, что удивило и позабавило акушеров. Об этом сообщает News.com.au. Мальчик появился на свет в международной...
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