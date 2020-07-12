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Школьников Беларуси приглашают к участию в онлайн-проекте БГПУ «Дети столицы»

12.07.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка реализует волонтерский проект «Дети столицы». В этом году он проходит в онлайн-режиме и продлится до 31 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Школьников Беларуси приглашают к участию в онлайн-проекте БГПУ «Дети столицы»

Цель проекта — организация досуга детей и подростков в период летних каникул. «Каждую неделю с понедельника по четверг с 11.00 до 12.30 любой школьник независимо от места жительства может подключиться к мероприятиям проекта в Zoom. Проводить тематические занятия для детей разного возраста будут студенты-волонтеры БГПУ, прошедшие обучение в школе вожатского мастерства «Я волонтер», совместно с Республиканским центром психологической помощи БГПУ, ресурсным центром Green Office BSPU и психологической службой ведущего педагогического вуза страны», — рассказали в пресс-службе.

Во время занятий дети и подростки будут осваивать принципы и правила построения эффективной коммуникации, обучаться навыкам безопасного поведения в интернете. Для них будут проводить просветительские мероприятия (познавательные викторины, интеллектуальные игры) с целью экологического воспитания, формирования бережного отношения к природе.

Волонтеры познакомят детей с белорусскими народными спортивными играми через музыкально-развлекательные флешмобы и интерактивные мероприятия о здоровом образе жизни. Также будут проводиться мастер-классы по нестандартным методам рисования, освоению техники логоритмики с целью формирования толерантного отношения к детям с особенностями психофизического развития. С программой проекта «Дети столицы» можно ознакомиться на странице психологической службы БГПУ на сайте университета и в группе «Дети столицы» в социальной сети «ВКонтакте».

Волонтерский проект «Дети столицы» реализуется БГПУ с 2004 года. За 16 лет существования в нем приняли участие более 5,2 тыс. детей.

Источник: БелТА

 
 
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Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка реализует волонтерский проект «Дети столицы». В этом году он проходит в онлайн-режиме...
 
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