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«Следствие располагает неопровержимыми доказательствами». Новые подробности дела «Белгазпромбанка»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На этой неделе стали известны новые подробности резонансного дела «Белгазпромбанка», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Следствие поделилось с общественностью оперативными кадрами допросов его фигурантов. И что самое интересное – достоянием публики стала съемка очной ставки подозреваемых.
Евгений Поболовец, СТВ:
Давайте для начала поясним, что же такое очная ставка и с какой целью ее проводят.
Григорий Азаренок, СТВ:
Евгений Поболовец:
Григорий Азаренок:
Евгений Поболовец:
Григорий Азаренок:
Евгений Поболовец:
Григорий Азаренок:
Я получал наличные денежные средства от представителей компании «ПриватЛизинг», «Правовой диалог» и «Системы обработки информации» от Морозова, Добролета, Харлановича и Геращенко. Указанные юридические лица были клиентами банка длительное время. Общая сумма – порядка 250 000-350 000 долларов в год в эквиваленте. Данные денежные средства я не пересчитывал, передавал Виктору Дмитриевичу (Бабарико). И в этот или на следующий день он меня приглашал и вручал мне конверт, который причитался мне.
Обвинения серьезные. И говорит это не следователь, а фигурант дела.
Последняя сумма, которая была уже весной 2020 года (Виктор Дмитриевич покидал банк), он поручил самостоятельно передать эти денежные средства другим коллегам.
А кому конкретно?
Деньги я отдавал Ильясюку, Кузьмичу и Шабану.
Это ваша была инициатива получать от названых лиц деньги либо нет?
Это была не моя инициатива. Мне ее озвучил Виктор Дмитриевич (Бабарико). Денежные средства передавались, как понимаю, за сотрудничество с указанными компаниями. Между банком и компаниями.
По делу проходит множество фигурантов. Подчиненные, гласные и негласные партнеры по теневому бизнесу. Один из основных элементов – компания «ПриватЛизинг».
Если коротко, суть такова. 2006 год. Два бизнесмена, Алексей Геращенко и Андрей Харланович, создают новую компанию. Суть – предоставление товаров в рассрочку. Основным денежным партнером и стал «Белгазпромбанк».
Константин Бычек, начальник отдела Следственного управления КГБ Беларуси:
Но предоставлять кредиты банк стал на особых условиях.
Константин Бычек:
А дальше – дележ этого самого отката. Рассказывает Дмитрий Кузьмич – бывший зам Бабарико.
Изначально распределение озвучивалось на первой встрече. 25 (процентов) – у Валерия Владимировича Селявко, 25 (процентов) – у Виктора Дмитриевича Бабарико и по 10 (процентов) – у остальных.
Совершая такие действия, важно создать как можно более сложную и многоступенчатую схему. Деньги нельзя хранить в одном месте и передавать напрямую. Для этого создаются так называемые «прокладки» – юридические компании, которые не ведут никакой деятельности, но имеют свои счета. Желательно зарубежные.
Одна из таких иностранных фирм была зарегистрирована на заместителя председателя правления «Белгазпромбанка» Сергея Шабана. Слово обвиняемому.
Она не вела хозяйственную деятельность. Это личный кошелек. Это какой-то счет безналичный для личного распоряжения. Без осуществления хозяйственной деятельности.
Большое количество иностранных юридических лиц и не позволяло правоохранительным органам как следует зацепиться и достать наружу все эти схемы. Работали долго и скрупулезно. Помогли иностранные коллеги.
Константин Бычек:
Так, осуществляя переводы денежных средств по счетам иностранных организаций, распоряжаясь ими с использованием платежных банковских пластиковых карточек, участники преступной схемы оставляли соответствующие следы, которые при помощи наших зарубежных коллег позволили следствию установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию по такому преступлению, как получение взяток.
Говорят, поясняют и рассказывают все: заместители, подчиненные, партнеры. Сотрудничают с правоохранителями очень активно. Пока молчит только один фигурант – Виктор Бабарико.
Но скрыть или опровергнуть причастность к «ПриватЛизингу» уже невозможно. Дальше дело за следствием и судом. И политический статус участника выборов здесь уж точно ничем не поможет.
Григорий Азаренок:
Евгений Поболовец:
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Новости Беларуси. На этой неделе стали известны новые подробности резонансного дела «Белгазпромбанка», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Следствие поделилось...
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