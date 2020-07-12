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Выбрать, забронировать, купить квартиру и получить бонусы. Как работает виртуальный офис продаж Dana Holdings?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О своей квартире или доме мечтают многие белорусы. В связи с этим очередное максимально удобное предложение сделал крупнейший застройщик страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Желающих стать владельцами жилья в современных столичных комплексах приглашают в виртуальный офис продаж. На сайте bir.by можно выбрать, забронировать и купить квартиру. Жилье ваше буквально в несколько кликов. А вдобавок – акции и бонусы.
Это дом «Александрия». Спрос на него, как и на другие новостройки жилого комплекса «Минск Мир», у минчан очень высокий. Вот и Юлия Царева долго не думала, воспользовалась новым предложением крупнейшего застройщика. Квартиру приобрела быстро и удобно – через интернет.
Юлия Царева, жительница Минска:
Онлайн-покупки на сайте компании не только быстрее, но и выгоднее. А 5 000 рублей – приятный бонус для покупателей.
Юлия Царева:
Доступность и удобное расположение жилья – то, что привлекает каждого. Комплекс строится по принципу «город в городе» – вся инфраструктура в шаговой доступности.
И только до конца августа на квартиры распространяется беспрецедентное предложение – рассрочка на 10 лет. В итоге ежемесячный платеж за свое жилье будет даже меньше, чем сумма, которую многие семьи отдают за арендное.
Юлия Царева:
Теперь о том, как работает виртуальный офис продаж. На сайте застройщика находим понравившийся комплекс, выбираем квартал, дом и квартиру. Далее – кнопка «Забронировать».
В течение часа с вами свяжется менеджер, который ответит на все вопросы и поможет с оформлением документов. Их для ознакомления отправят по электронной почте. Оригиналы привезет курьер.
Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings:
Купить онлайн предлагают квартиры в трех жилых комплексах. Из «Минск Мира» до центра города несколько минут на машине либо метро. Здесь строят Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр – а это тысячи новых рабочих мест. Здесь же будет большой городской парк.
В комплексе можно купить квартиры в домах 11 кварталов. Сейчас продажи стартовали в трех новых домах: «Флоренция», «Копенгаген» и «Санкт-Петербург». Во всем комплексе только до конца августа специальные цены на квартиры.
Вадим Смоляк, корреспондент:
А вот в популярном «Маяке Минска» квартиры остались только в трех готовых домах: «Микеланджело», «Рафаэль» и «Гоген». Во дворе – новый детский сад и современная школа с бассейном и спортгородком. Рядом крупнейший в стране торговый центр Dana Mall, пешеходный бульвар Пикассо и местная достопримечательности – мультимедийный фонтан.
Еще один вариант – покупка в кредит. В первый год по программе «Беларусбанка» ставка менее 4 %, во второй и третий – 9 %. «Белорусский народный банк» при оплате сразу половины стоимости предлагает 0,01 % на первый год. Есть и возможность партнерского кредитования до 20 лет с первым взносом от 10 %.
Особой популярностью пользуется вариант рассрочки от застройщика без процентов. Отказаться от такого предложения очень сложно, поэтому спрос на квартиры высокий. А значит, сделать максимально выгодную покупку стоит как можно быстрее (а до конца августа еще и намного выгоднее).
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Выбрать, забронировать, купить квартиру и получить бонусы. Как работает виртуальный офис продаж Dana Holdings?
Новости Беларуси. О своей квартире или доме мечтают многие белорусы. В связи с этим очередное максимально удобное предложение сделал крупнейший застройщик...
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