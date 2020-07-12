ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выбрать, забронировать, купить квартиру и получить бонусы. Как работает виртуальный офис продаж Dana Holdings?

12.07.2020 20:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О своей квартире или доме мечтают многие белорусы. В связи с этим очередное максимально удобное предложение сделал крупнейший застройщик страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Выбрать, забронировать, купить квартиру и получить бонусы. Как работает виртуальный офис продаж Dana Holdings?

Желающих стать владельцами жилья в современных столичных комплексах приглашают в виртуальный офис продаж. На сайте bir.by можно выбрать, забронировать и купить квартиру. Жилье ваше буквально в несколько кликов. А вдобавок – акции и бонусы.

Подробнее расскажет Вадим Смоляк.

Выбрать, забронировать, купить квартиру и получить бонусы. Как работает виртуальный офис продаж Dana Holdings?

Это дом «Александрия». Спрос на него, как и на другие новостройки жилого комплекса «Минск Мир», у минчан очень высокий. Вот и Юлия Царева долго не думала, воспользовалась новым предложением крупнейшего застройщика. Квартиру приобрела быстро и удобно – через интернет.

Выбрать, забронировать, купить квартиру и получить бонусы. Как работает виртуальный офис продаж Dana Holdings?

Юлия Царева, жительница Минска:
Почему через интернет? Потому что сегодня самоизоляция. Доверяешь этой компании, потому что не один из друзей уже приобрел.

Выбрать, забронировать, купить квартиру и получить бонусы. Как работает виртуальный офис продаж Dana Holdings?

Онлайн-покупки на сайте компании не только быстрее, но и выгоднее. А 5 000 рублей – приятный бонус для покупателей.

Юлия Царева:
Очень хорошая недвижимость. Окна в пол французские. У нас, допустим, в квартире будет три метра потолок. Очень красивый вид на весь город. Свободная планировка.

Выбрать, забронировать, купить квартиру и получить бонусы. Как работает виртуальный офис продаж Dana Holdings?

Доступность и удобное расположение жилья – то, что привлекает каждого. Комплекс строится по принципу «город в городе» – вся инфраструктура в шаговой доступности.

Выбрать, забронировать, купить квартиру и получить бонусы. Как работает виртуальный офис продаж Dana Holdings?

И только до конца августа на квартиры распространяется беспрецедентное предложение – рассрочка на 10 лет. В итоге ежемесячный платеж за свое жилье будет даже меньше, чем сумма, которую многие семьи отдают за арендное.

Выбрать, забронировать, купить квартиру и получить бонусы. Как работает виртуальный офис продаж Dana Holdings?

Юлия Царева:
Центр города. Площадки детские очень хорошо оборудованные, и вокруг велосипедные дорожки тоже будут предусмотрены. Если семья, муж, жена, то, конечно же, может позволить себе среднестатистический человек.

Выбрать, забронировать, купить квартиру и получить бонусы. Как работает виртуальный офис продаж Dana Holdings?

Теперь о том, как работает виртуальный офис продаж. На сайте застройщика находим понравившийся комплекс, выбираем квартал, дом и квартиру. Далее – кнопка «Забронировать».

Выбрать, забронировать, купить квартиру и получить бонусы. Как работает виртуальный офис продаж Dana Holdings?

В течение часа с вами свяжется менеджер, который ответит на все вопросы и поможет с оформлением документов. Их для ознакомления отправят по электронной почте. Оригиналы привезет курьер.

Выбрать, забронировать, купить квартиру и получить бонусы. Как работает виртуальный офис продаж Dana Holdings?

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings:
Это очень удобный и современный инструмент для тех покупателей, кто по разным причинам не может посетить отдел продаж. Например, живет в другом городе или даже в другой стране, не имеет свободного времени или физической возможности. Пандемия только ускорила эту работу, и мы смогли предложить покупателям удобный и понятный сервис. А для того, чтобы стимулировать интернет-продажи, мы предложили также и бонус в 5 000 рублей на любую купленную онлайн квартиру. Это предложение пользуется высоким спросом у наших покупателей.

Выбрать, забронировать, купить квартиру и получить бонусы. Как работает виртуальный офис продаж Dana Holdings?

Купить онлайн предлагают квартиры в трех жилых комплексах. Из «Минск Мира» до центра города несколько минут на машине либо метро. Здесь строят Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр – а это тысячи новых рабочих мест. Здесь же будет большой городской парк.

В комплексе можно купить квартиры в домах 11 кварталов. Сейчас продажи стартовали в трех новых домах: «Флоренция», «Копенгаген» и «Санкт-Петербург». Во всем комплексе только до конца августа специальные цены на квартиры.

Выбрать, забронировать, купить квартиру и получить бонусы. Как работает виртуальный офис продаж Dana Holdings?

Вадим Смоляк, корреспондент:
А это комплекс «Парк Челюскинцев». Его сдадут уже в следующем году. Это премиум-жилье европейского уровня. Метро, два детских сада, паркинги. Комплекс окружают зеленые легкие столицы огромный парк. Тут же детские площадки, спорткомплексы, бассейны. Дом № 7 уже готов цены максимально доступные.

Выбрать, забронировать, купить квартиру и получить бонусы. Как работает виртуальный офис продаж Dana Holdings?

А вот в популярном «Маяке Минска» квартиры остались только в трех готовых домах: «Микеланджело», «Рафаэль» и «Гоген». Во дворе – новый детский сад и современная школа с бассейном и спортгородком. Рядом крупнейший в стране торговый центр Dana Mall, пешеходный бульвар Пикассо и местная достопримечательности – мультимедийный фонтан.

Выбрать, забронировать, купить квартиру и получить бонусы. Как работает виртуальный офис продаж Dana Holdings?

Еще один вариант – покупка в кредит. В первый год по программе «Беларусбанка» ставка менее 4 %, во второй и третий – 9 %. «Белорусский народный банк» при оплате сразу половины стоимости предлагает 0,01 % на первый год. Есть и возможность партнерского кредитования до 20 лет с первым взносом от 10 %.

Выбрать, забронировать, купить квартиру и получить бонусы. Как работает виртуальный офис продаж Dana Holdings?

Особой популярностью пользуется вариант рассрочки от застройщика без процентов. Отказаться от такого предложения очень сложно, поэтому спрос на квартиры высокий. А значит, сделать максимально выгодную покупку стоит как можно быстрее (а до конца августа еще и намного выгоднее).

*На правах рекламы

Люди в материале: Вадим Смоляк, Юлия Царева, Вибор Мулич

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. О своей квартире или доме мечтают многие белорусы. В связи с этим очередное максимально удобное предложение сделал крупнейший застройщик...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Следствие располагает неопровержимыми доказательствами». Новые подробности дела «Белгазпромбанка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика