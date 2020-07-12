|
«Границы нам оказались не помехой. Вы действительно хлебосольные». Как прошёл праздник Купалья в Александрии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Корреспондент Алена Сырова приняла участие в самом настоящем ритуале. Переносимся в Александрию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
На неделе в Александрии праздник Купалье собрал тысячи гостей. Более семисот народных мастеров и артистов. Километры торговых рядов, оформленных в лучших славянских традициях.
Алена Сырова, корреспондент:
Вельмі так па-святочнаму адчуваем сябе.
Таких историй, когда приехал, понравилось и позвал друзей, в Александрии не счесть. Здесь говорят на разных языках, понимая друг друга. Знакомят со своими культурными особенностями и просто общаются. Уже 11 лет в июле здесь собираются ремесленники из разных точек славянского мира.
В 2020 году были опасения не встретить знакомых и друзей из соседних стран – все-таки вирусные ограничения могли стать помехой – но только не для тех, кто действительно хочет приехать.
Татьяна Самойленко, мастер по вышивке лентами (Украина):
Гостей в Александрии обычно так много, что близлежащие парковки забиты до отказа.
В 2020 году по понятным причинам свободнее, но за место все же приходится побороться. Кстати, организаторы фестиваля позаботились о тех, кто хочет остаться на уикенд на берегу Днепра. Для этого оборудовали палаточный городок.
Читайте также:
В этом году темой вечернего концерта – кульминации праздника – стала «Моя Александрия».
Действительно, у каждого, кто хотя бы раз побывал здесь, она своя. Например, для нашего Президента это прежде всего самые теплые детские воспоминания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Читайте также:
Встречаться с друзьями, проверенными временем и новыми, на Купалье в Александрии – прекрасная традиция молодой независимой Беларуси. Основанная на опыте и мудрости наших предков, она объединяет тысячи тех, кто называет себя белорусами или просто любит эту землю.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Границы нам оказались не помехой. Вы действительно хлебосольные». Как прошёл праздник Купалья в Александрии
Новости Беларуси. Корреспондент Алена Сырова приняла участие в самом настоящем ритуале. Переносимся в Александрию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)