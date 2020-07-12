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Ещё до спектакля «Паўлінка» ў Акопах» гостей кормят. Зачем?

12.07.2020 23:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе в Минске заработал новый совместный проект музея Янки Купалы и одной из туристических компаний Беларуси – «Паўлінка» ў Акопах», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Литературный музей Янки Купалы, интерактивная театрализованная шоу-программа, ярмарка и настоящее белорусское угощение от героев спектакля.

Ещё до спектакля «Паўлінка» ў Акопах» гостей кормят. Зачем?

Гости начинают собираться у главной локации. Усаживаются на места согласно купленным билетам и ждут, а вот чего сейчас и раскроем интригу.

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Ещё до спектакля «Паўлінка» ў Акопах» гостей кормят. Зачем?

Завершающей частью нашей программы является непосредственно фрагмент спектакля такая своеобразная кульминация всего мероприятия. Мы приглашаем всех гостей за столы, угощаем их «Пачастунакам ад Крыніцкіх» – так называется блюдо.
– После путешествия подкрепиться?
– Да, обязательно. И чего хотят люди – это хлеб и зрелище, всегда. Поэтому, пожалуйста, традиционная белорусская тарелка угощений. Пожалуйста, клинковый сыр, сало, колбаски. Угощайтесь.

Ещё до спектакля «Паўлінка» ў Акопах» гостей кормят. Зачем?

Теперь мы подкрепились, нас ждет самое главное.
Да, самое главное это действо на сцене.

Сами строили сцену и три недели вставали в пять утра. Как сотрудники туристической компании готовили «Паўлінку» ў Акопах»

Сколько будет длиться, скажите?
Порядка 40 минут, это второй акт спектакля «Павлинка».
Вы у нас как главная героиня, собственно, не будем вас задерживать.

Ещё до спектакля «Паўлінка» ў Акопах» гостей кормят. Зачем?

Для этой постановки и для этого состава далеко не дебют. С такой же программой гастролировали и по Польше. Представление восприняли на ура.

Люди в материале: Мария Русакевич, Елизавета Беляцкая

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На неделе в Минске заработал новый совместный проект музея Янки Купалы и одной из туристических компаний Беларуси – «Паўлінка» ў Акопах»,...
 
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