|
Ещё до спектакля «Паўлінка» ў Акопах» гостей кормят. Зачем?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе в Минске заработал новый совместный проект музея Янки Купалы и одной из туристических компаний Беларуси – «Паўлінка» ў Акопах», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Литературный музей Янки Купалы, интерактивная театрализованная шоу-программа, ярмарка и настоящее белорусское угощение от героев спектакля.
Гости начинают собираться у главной локации. Усаживаются на места согласно купленным билетам и ждут, а вот чего – сейчас и раскроем интригу.
– Завершающей частью нашей программы является непосредственно фрагмент спектакля – такая своеобразная кульминация всего мероприятия. Мы приглашаем всех гостей за столы, угощаем их «Пачастунакам ад Крыніцкіх» – так называется блюдо.
– Теперь мы подкрепились, нас ждет самое главное.
– Сколько будет длиться, скажите?
Для этой постановки и для этого состава – далеко не дебют. С такой же программой гастролировали и по Польше. Представление восприняли на ура.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На неделе в Минске заработал новый совместный проект музея Янки Купалы и одной из туристических компаний Беларуси – «Паўлінка» ў Акопах»,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)