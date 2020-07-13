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Театрализованное шоу, ярмарка и угощение от героев спектакля. Показываем, что такое проект «Паўлінка» ў Акопах»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Когда хочется отдохнуть, но нет возможности выехать за границу, на помощь приходит внутренний туризм, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да, он есть и, похоже, получает новый виток развития. Как говорится, было бы желание.
На неделе в Минске заработал новый совместный проект музея Янки Купалы и одной из туристических компаний Беларуси – «Паўлінка» ў Акопах». Литературный музей Янки Купалы, интерактивная театрализованная шоу-программа, ярмарка и настоящее белорусское угощение от героев спектакля.
Кристина Федорович, корреспондент:
Интерактивная экскурсия – это лишь начало программы, за него отвечает музей Янки Купалы.
Дальше за дело берется одна из туристических компаний. На выходе этакий творческий тандем. Впрочем, забегать вперед не будем. Обо всем по порядку.
Мария Русакевич, менеджер туристической компании:
– Ну что, пойдемте тогда вместе погружаться?
Встречают, как и заведено у гостеприимных белорусов, хлебом-солью.
– Каждого гостя здесь встречает белорусское угощение. И вот наша мясцовая жыхарка Янина будет очень рада, если мы с вами также окажем ей честь, попробовав традиционную белорусскую закуску.
Дальше душа и тело идут в пляс. В буквальном смысле: костюмированные герои, жмурки, прыжки через скакалку, фотозоны, песни и даже проверка на силу. Среди раздолья развлечений есть и ряд ремесленников. Купить в качестве сувенира что-нибудь памятное для себя или близких – хэндмэйд-товары на любой вкус и цвет.
– Конечно, как в лучших традициях на память можно купить магнитик. Какой посоветуете мне?
Прикупив сувениры, можно идти дальше.
Елизавета Беляцкая, актриса:
Праздник замечательный. Специально приехали на этот праздник, чтобы ощутить всю полноту и прелесть. Мы очень хотели побывать именно на данном представлении. Понравилось очень.
Хорошо танцуют, хорошо поют, хорошо развлекают. Много игр, можно с детьми потанцевать. Угощают, красиво. Так что спасибо организаторам. Замечательный праздник!
Искренние эмоции первооткрывателей трэвел-маршрута говорят сами за себя. И не лукавство, а факт: для многих белорусов год 20-20 словно открыл родную страну с доныне неизведанной стороны. А вот и доказательства: водная гладь, прогулки по Заславлю или, к примеру, Освейское озеро.
Фотокарточки объединяет хэштег «моябеларусь» и любовь к родному краю.
Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туриндустрии:
Туристический потенциал синеокой бескраен. Сотни, а может, и тысячи нехоженых троп, неизведанных мест, при этом скрытых не только от иностранных туристов, но и от самих белорусов. Так, может, самое время бросить якорь в дорогих сердцу пейзажах? Тем более, что это возможно сделать в любой момент, не покидая пределы своей страны.
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Театрализованное шоу, ярмарка и угощение от героев спектакля. Показываем, что такое проект «Паўлінка» ў Акопах»
Новости Беларуси. Когда хочется отдохнуть, но нет возможности выехать за границу, на помощь приходит внутренний туризм, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да, он...
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