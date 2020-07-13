Беларусь создаст свой лоукостер: авиабилеты дешевле, чем у «Белавиа»

Источник материала: KYKY

Беларусь намерена обзавестись собственным лоукостером, рассказал министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко. Об этом пишет «БелТА».

«Мы задумались о создании второй беларуской более бюджетной авиакомпании для развития конкуренции и перевозок пассажиров. Для этого мы рассматриваем гродненский аэропорт, компанию планируется создать в Гродно», – сказал Авраменко. По его словам, решение по этому вопросу примут в ближайшее время.

При этом Авраменко подчеркнул, что Беларусь открыта для взаимодействия с зарубежными компаниями-лоукостерами. «У нас было подписано одно соглашение [с WizzAir], и решение принято. Но сегодня вмешалась пандемия. Надеюсь, переговоры восстановим.

Конечно, мы активно приглашаем лоукост-компании для загрузки наших областных аэропортов. Но при этом надо выстраивать свою схему и в Гродно, это будет интересно местным властям. Надо выбрать определенные направления, допустим, в Израиль и выстраивать маршруты в этом направлении», – подытожил глава ведомства.