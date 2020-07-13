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Беларусь создаст свой лоукостер: авиабилеты дешевле, чем у «Белавиа»
Источник материала: KYKY>
Беларусь намерена обзавестись собственным лоукостером, рассказал министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко. Об этом
«Мы задумались о создании второй беларуской более бюджетной авиакомпании для развития конкуренции и перевозок пассажиров. Для этого мы рассматриваем гродненский аэропорт, компанию планируется создать в Гродно», – сказал Авраменко. По его словам, решение по этому вопросу примут в ближайшее время.
При этом Авраменко подчеркнул, что Беларусь открыта для взаимодействия с зарубежными компаниями-лоукостерами. «У нас было подписано одно соглашение [с WizzAir], и решение принято. Но сегодня вмешалась пандемия. Надеюсь, переговоры восстановим.
Конечно, мы активно приглашаем лоукост-компании для загрузки наших областных аэропортов. Но при этом надо выстраивать свою схему и в Гродно, это будет интересно местным властям. Надо выбрать определенные направления, допустим, в Израиль и выстраивать маршруты в этом направлении», – подытожил глава ведомства.
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Беларусь намерена обзавестись собственным лоукостером, рассказал министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко. Об этом пишет «БелТА». «Мы...
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