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Беларусь создаст свой лоукостер: авиабилеты дешевле, чем у «Белавиа»

13.07.2020 06:36 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларусь намерена обзавестись собственным лоукостером, рассказал министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко. Об этом пишет «БелТА».

«Мы задумались о создании второй беларуской более бюджетной авиакомпании для развития конкуренции и перевозок пассажиров. Для этого мы рассматриваем гродненский аэропорт, компанию планируется создать в Гродно», – сказал Авраменко. По его словам, решение по этому вопросу примут в ближайшее время.

При этом Авраменко подчеркнул, что Беларусь открыта для взаимодействия с зарубежными компаниями-лоукостерами. «У нас было подписано одно соглашение [с WizzAir], и решение принято. Но сегодня вмешалась пандемия. Надеюсь, переговоры восстановим.

Конечно, мы активно приглашаем лоукост-компании для загрузки наших областных аэропортов. Но при этом надо выстраивать свою схему и в Гродно, это будет интересно местным властям. Надо выбрать определенные направления, допустим, в Израиль и выстраивать маршруты в этом направлении», – подытожил глава ведомства.

 
Теги: Гродно
 
 
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Беларусь намерена обзавестись собственным лоукостером, рассказал министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко. Об этом пишет «БелТА». «Мы...
 
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