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Урожай-2020: аграрии рассчитывают не снизить объемы и качество продукции

13.07.2020 08:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сельскохозяйственный сезон в разгаре. Аграрии рассчитывают сохранить динамику и не снизить объемы и качество продукции.

Ход посевной позволяет делать благоприятные прогнозы: все поля в стране были засеяны вовремя. Погода в последние несколько недель тоже способствует хорошему урожаю. Есть возможность выйти на показатели, превышающие прошлогодние.

Сельское хозяйство – одно из приоритетных направлений для Беларуси, неоднократно подчёркивал Президент Александр Лукашенко. Это в первую очередь продовольственная безопасность страны.

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Сельскохозяйственный сезон в разгаре. Аграрии рассчитывают сохранить динамику и не снизить объемы и качество продукции. Ход посевной позволяет делать...
 
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