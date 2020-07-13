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Урожай-2020: аграрии рассчитывают не снизить объемы и качество продукции
Источник материала: ОНТ
Сельскохозяйственный сезон в разгаре. Аграрии рассчитывают сохранить динамику и не снизить объемы и качество продукции.
Ход посевной позволяет делать благоприятные прогнозы: все поля в стране были засеяны вовремя. Погода в последние несколько недель тоже способствует хорошему урожаю. Есть возможность выйти на показатели, превышающие прошлогодние.
Сельское хозяйство – одно из приоритетных направлений для Беларуси, неоднократно подчёркивал Президент Александр Лукашенко. Это в первую очередь продовольственная безопасность страны.
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Сельскохозяйственный сезон в разгаре. Аграрии рассчитывают сохранить динамику и не снизить объемы и качество продукции. Ход посевной позволяет делать...
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