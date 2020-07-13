От выкачивания денег до проблем с органами опеки. Директор детского модельного агентства об изнанке бизнеса

Источник материала: Tut.by

Многим родителям хочется, чтобы их ребенок блистал на модном показе или украшал собой обложку глянцевого журнала — отсюда такая популярность школ детского моделинга в Беларуси. Чтобы узнать об обратной стороне этого красивого хобби, LADY встретилась с владелицей модельной школы Кристиной Марцинкевич и попросила ее рассказать о нюансах, с которыми придется столкнуться родителям потенциальных звезд подиума.

Детский fashion по-белорусски

В немодельном городе Минске насчитывается более 30 агентств. Часть из них была открыта родителями для своих детей, часть — хореографами, обладающими знаниями основ дефиле и позирования. Наименьший процент основателей составляют профессиональные модели с реальным опытом в fashion-индустрии, понимающие ее изнанку и механизмы работы.

Именно с последней категорией есть смысл сотрудничать родителям, если стоит задача сделать из ребенка модель, а не просто организовать ему досуг. В противном случае необходимых навыков и знаний ребенок не получит, а всю активность можно будет классифицировать как занятие в кружке, а не серьезную подготовку к потенциальной работе. Поверьте, разница колоссальная — и дети без специальной подготовки будут проигрывать ровесникам даже на белорусских кастингах; на международных же у необученных детей шансов не будет вовсе.

Моделинг — довольно жесткий бизнес, и чем крупнее бренд, за съемку для которого вы боретесь, тем придирчивее будет кастинг-директор. Этим людям есть из кого выбирать, поэтому задирать планку они могут очень и очень высоко. Безусловно, всегда остается процент удачи, который приходится на тех, кто просто идеально подошел организаторам показа по типажу. Но это минимальный процент, который можно списать на статистическую погрешность, поэтому сразу настраивайтесь на серьезную конкуренцию и слезы после неудачных кастингов. Они непременно будут, и это нормально.

Даже хорошая школа не дает гарантии, что из ребенка получится звезда международного уровня: так везет лишь единицам. Однако чтобы повысить шансы на место в мире высокой моды, родителям придется вкладывать деньги в ребенка с юных лет. Например, в среднем обучение в минской школе варьируется от 80 до 400 BYN в месяц. Добавьте сюда деньги на создание портфолио, билеты и проживание в разных странах ради участия в показах, а также скрытые платежи (о них я расскажу ниже) — и получится очень дорогое хобби, которое по карману немногим. Стоит ли овчинка выделки, каждый родитель решает для себя сам.

С другой стороны, любое серьезное увлечение с прицелом перевода его в профессиональное русло обходится недешево. Дорог и спорт, и танцы, и языки — за все сегодня приходится платить. Поэтому моделинг не хуже и не лучше других занятий, если относиться к делу, понимая последствия, риски и не пытаясь реализовывать свои амбиции против природы и желаний ребёнка.

Последнее, к сожалению, очень распространенная мотивация: сотни мам, начитавшись глянца, ведут детей в школы моделинга и пытаются с помощью ребенка достичь того, что не удалось самой. За 18 лет работы моделью я вижу таких людей издалека и всегда отказываю при малейших подозрениях, чтобы не брать на душу грех за то, что лишила ребенка детства. Ребят, желающих заниматься, тех, для кого это мечта, я тоже вижу сразу — с ними и выстраиваю работу.

Требования к детям есть не только в моей школе: почти каждый на нашем рынке работает со своим списком пожеланий к будущим ученикам. И это тоже нормальная практика: организаторы вольны выстраивать отношения с теми, с кем в будущем будет удобно и выгодно работать. Однако, к сожалению, часто детьми с прекрасными данными пренебрегают по экономическим соображениям: стипендий в Беларуси нет, спонсоров найти почти нереально. Это еще один неприятный момент, о котором стоит знать родителям: даже соответствуя всем требованиям, имея успехи в обучении и занимаясь несколько лет, «вылететь» из своей школы ребенок может из-за просрочки оплаты всего за один месяц.

О чем молчат рекламные объявления детских модельных школ

Конечно же, нет ничего плохого в общем эстетическом развитии. Наоборот, это пойдет на пользу любому ребенку, сделает его увереннее в себе, разовьет навыки самопрезентации, ухода за собой. Тем не менее есть ошибки родителей, которые сводят результат на нет.

Ошибка 1. Ожидание непременного успеха

Стандартная ситуация: родители отдают ребенка в модельную школу, потому что видят в нем прекрасные внешние данные. При этом они не задумываются о том, что идеальные, с их точки зрения, параметры могут не быть востребованы на рынке. Достаточно того, что мама счастлива, ведь ребенок имеет отношение к модельному миру.

Завышенные и неоправдавшиеся ожидания могут обернуться психологической травмой для ребенка после того, как родители вбухали огромные деньги в обучение, участие в показах, шикарное портфолио, визажистов-парикмахеров, поездки за рубеж и глянцевые обложки (от 300 $ до 3000 $ в Беларуси; в США, Китае или Западной Европе цифры выше в десятки раз), а успеха как не было, так и нет.

Однажды может стать ясно, что модель, которой уже 16 лет, неинтересна ни одному престижному агентству. Финал оказывается грустным. Лично мне в этом возрасте пришлось выслушать много нелестных эпитетов насчет моей внешности. С комплексами, которые они спровоцировали, я борюсь до сих пор. Поэтому, трезво взвесив все за и против, возможно, стоит вложить деньги не в моделинг, а, например, в качественное изучение английского за границей. Этот навык в современном мире точно пригодится, и вложенные средства получится отбить.

Ошибка 2. Платные показы

Платные показы придумали сами родители. Стоимость такого мероприятия может доходить до 1000 $.

Идея была радостно подхвачена агентствами и дизайнерами, избавиться от нее теперь практически невозможно. Да и с чего бы? Дизайнерам выгодно, чтобы для показа родители сами купили ткани, подготовили образы и сам показ, заплатили за участие в нем. Организаторам и владельцам школ приятно получить деньги сверх ежемесячного абонемента.

Дети, кстати, за участие в показах не вознаграждаются финансово: им просто разрешают пройтись по подиуму за дополнительные родительские деньги.

Соответственно, те, у кого такой финансовой возможности нет, на подиум не допускаются. Получается такой вот детский праздник не для всех, что, с моей точки зрения, довольно мерзко. Поэтому в своей школе я от такого формата заработка отказалась: иначе как детской эксплуатацией и вытряхиванием денег из родителей я это назвать не могу. Но есть родители, которые участвуют в частных показах, потому что это нравится детям.

При этом гораздо выгоднее вложить деньги в съемку для портфолио или развитие Instagram (многие представители брендов и кастинг-директоры ищут новые лица в соцсетях).

Ошибка 3. Работа за границей по туристической визе

Многие мамы находятся на седьмом небе, когда их детям предлагают контракты за границей. Вот она, птица счастья, думают они. Реальность оказывается гораздо печальнее.

Съемки, кастинги и показы за границей действительно повышают шансы сделать имя и заявить о ребенке на международном уровне. Однако лишь в случае, если работает он с правильным оформлением, а не по туристической визе, как это бывает чаще всего. В этом случае дети могут только посещать музеи, наслаждаться поездками и отдыхать. Если же их ловят за работой, родителям грозит депортация и/или арест (зависит от законов конкретной страны) и очень солидный штраф.

Дополнительные проблемы могут возникнуть с органами опеки по прибытии в Беларусь: доказать, что ребенок работает без принуждения и при соблюдении всех норм труда почти невозможно. Если ребенку нет 14 лет и из-за съемок он часто пропускает школу, будьте уверены, что вас ждут долгие и неприятные разбирательства.

Ошибка 4. Считать, что ребенку с идеальной модельной внешностью не нужно обучение, либо — что учить его должны бесплатно

Желание обучать ребенка бесплатно должно насторожить родителя: чаще всего будет ряд неприятных нюансов. Например, если у агентства есть уверенность, что впоследствии оно найдет ребенку контракт и получит с этого свой процент (обычно это 50−70% от суммы контракта + вычеты вложенных финансов на подготовку модели, оплаченные билеты, жилье и карманные деньги). После всех этих математических операций денег может не остаться вовсе. Скажу больше: даже взрослые модели, участвующие в крупных показах и рекламных кампаниях, нередко первые крупные гонорары тратят не на себя, а на долги агентству. В этом бизнесе такая практика нормальна.

Хотя справедливости ради стоит отметить, что случаи меценатства хоть и редки, но все же случаются. Просто важно быть осторожным и не верить в бесплатный сыр, хотя бы ради детской безопасности. Как вариант — вам могут предложить бонус при оплате за второй год или отсутствие оплаты вообще при условии успешного завершения первого этапа обучения. Все эти обещания должны быть зафиксированы письменно, а договор — проверен хорошим юристом.

Ошибка 5. Отсутствие портфолио

При наличии серьезных намерений портфолио необходимо: без него никаких серьезных кастингов не будет. Обратите внимание: не контрактов, а даже кастингов.

Некоторые родители считают, что съемок по системе TFP (равноценная стоимость работы фотографа и модели, бартер) вполне достаточно для качественного портфолио. Такое возможно, но это скорее исключение: как правило, на выходе получатся просто красивые фотографии, которые приятно выложить в соцсети. Для работы они непригодны.

Профессиональное портфолио в Беларуси снять очень сложно: с fashion умеют работать единицы фотографов. И как любые редкие специалисты, они просят солидные гонорары, а условия съемок могут быть довольно жесткими. Также я бы не рекомендовала ограничиваться только белорусскими профессионалами: их видение может отличаться от трендов, с которыми работают специалисты на иностранных рынках (а все деньги зарабатываются именно там). Поэтому приготовьтесь много путешествовать «просто ради фотографий».

Одним словом, детский моделинг — это отнюдь не сказка, а довольно затратное хобби и очень много серьезной, изматывающей работы, ограничений и нервов. Поэтому я бы рекомендовала белорусским родителям не лепить звезду с детства, а посещать школы для эстетического развития и удовольствия. Так вы не лишите ребенка детства и не опустошите семейный бюджет. Станет ли сын или дочка звездой — покажет время.