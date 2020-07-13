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Быховчане Елена и Юрий Бровкины в третий раз стали счастливыми родителями

13.07.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Быховчане Елена и Юрий Бровкины в третий раз стали счастливыми родителями, а пришлось это радостное событие на главный государственный праздник страны – День Независимости Республики Беларусь.

Быховчане Елена и Юрий Бровкины в третий раз стали счастливыми родителями

Поздравить мамочку с появлением на свет крохи в знаковый для синеокой день пришла председатель Быховской районной организации ОО «Белая Русь» Ольга Смирнова. Вручая подарок, она пожелала семье взаимопонимания, крепкого здоровья, любви и уважения друг к другу.

Бровкины также воспитывают семилетнюю Софию и пятилетнюю Екатерину. «Теперь у нас четыре любимые девочки», – не нарадуются счастливые родители.

Республиканская акция «Белая Русь» – с любовью к детям» проводится с 2009 года. Поздравлять молодых мам, у которых малыши появились на свет в День Независимости, стало доброй традицией.

 
 
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Быховчане Елена и Юрий Бровкины в третий раз стали счастливыми родителями, а пришлось это радостное событие на главный государственный праздник
 
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