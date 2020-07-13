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«Слуцк ТВ» проведёт 1 августа большой городской праздник (пикник)

13.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Телепрограмма «Слуцк ТВ» планирует в первый день августа провести «Большой городской пикник» на набережной. Об этом сообщается в группе «Слуцк ТВ» во Вконтакте.

В программе велопробег, выступления цирка-шапито, рыцарское шоу, концерт, интерактивные площадки и аттракционы, спортивная зона, а также фаер-шоу и салют.

— Начнём с «Зарядки с чемпионом», продолжим велопробегом и детским блоком с аниматорами, аттракционами и выступлением цирка-шапито. Далее фитнес-марафон, йога и зумба. Рыцарское шоу и Online Quiz, — говорится в релизе. Готовьтесь провести целый день на набережной реки Случь. Будет более, чем интересно! 

Отмечается, что это лишь малая часть запланированной программы, она будет дорабатываться с учётом предложений и пожеланий случчан.

«Слуцк ТВ» проведёт 1 августа большой городской праздник (пикник)

 
 
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Телепрограмма «Слуцк ТВ» планирует в первый день августа провести «Большой городской пикник» на набережной. Об этом сообщается в группе «Слуцк ТВ» во Вконтакте.
 
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