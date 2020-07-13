Какие продукты могут вызвать анафилактический шок? Рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

Врач-терапевт Леонид Звонков рассказала «Вечерней Москве», какие продукты способны вызвать анафилактический шок, пишет «РИА Новости».

Заранее защититься от потенциальной проблемы нельзя, потому что часто люди не знают о своей реакции на какой-либо продукт.

Однако врач отметил, что есть специальный препарат-автоинъектор с адреналином, который сразу же убирает анафилактическую реакцию и может спасти человека.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в субботу в Москве умерла 25-летняя невеста во время свадебного банкета. Причина смерти - анафилактический шок, вызванный орехами.





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