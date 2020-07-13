Двукратный вице-чемпион мира из «Аякса» умер на 76-м году жизни

Источник материала: Tut.by

Бывший защитник сборной Нидерландов по футболу и амстердамского «Аякса» Вим Сюрбир скончался в возрасте 75 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт клуба.



Вим Сюрбир в 1978 году. Фото: Peters, Hans / Anefo — Dutch National Archives

— «Аякс» в воскресенье был шокирован новостью о смертью бывшего игрока Вима Сюрбира, — говорится в сообщении.

Сюрбир в составе «Аякса» провел более 500 матчей с 1964 по 1977 год, стал семикратным чемпионом страны, трехкратным победителем Кубка европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов). На клубом уровне он выступал также за немецкий «Шальке», французский «Мец», несколько команд из США.

За сборную Нидерландов Сюрбир провел 60 матчей, забил три гола, дважды завоевал серебряные медали на чемпионатах мира (1974, 1978), стал бронзовым призером чемпионата Европы-1976.