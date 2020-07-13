Какие сложности возникают у молодых мам при поиске работы? И как с ними справиться

Источник материала: Tut.by

Современный рынок труда предлагает огромное количество вариантов специалистам любого профиля. Однако есть категории работников, которым поиск вакансий дается сложнее, чем остальным.

Мы начинаем цикл материалов о проблемах, которые возникают у людей при поиске работы, и сегодня говорим о молодых родителях, особенно — о мамах, которых работодатели иногда обходят стороной. Как молодой маме трудоустроиться, если все вокруг вешают на нее ярлык неэффективного сотрудника? Чтобы разобраться, мы пообщались с Кристиной — молодой мамой, у которой возникли сложности с трудоустройством, а также разобрали проблему с экспертом сервиса «Готовое резюме» от РАБОТА.TUT.BY Ольгой Березенчук.

«Мне сказали, что мамочки — неполноценные работники»



Кристина рекрутер, молодая мама

Минчанка Кристина получила диплом по специальности рекрутера еще в декрете и решила развиваться в этом направлении.

— В университете я работала удаленно на российскую компанию, но мне хотелось попробовать свои силы и на белорусском рынке труда. Я стала искать место, где первые пару месяцев смогу работать удаленно, а после выйти в офис, когда закончится мой декрет и ребенок сможет полноценно посещать детский сад. Тут начались проблемы: белорусские работодатели не горели желанием трудоустраивать мамочек.

О том, что у меня есть ребенок, я сообщала еще на первом этапе: когда звонит рекрутер. Кто-то отказывался сразу (что тоже несправедливо), а кто-то приглашал на собеседование, и там уже начиналось. Был случай, когда прямо сказали, что мамочки — неполноценные работники, и обложили меня трехэтажным матом. А один из нанимателей вообще заявил, что женщина создана, чтобы рожать и стоять у плиты (почему тогда HR-менеджеры позвали меня на собеседование, непонятно).

Я была очень расстроена. Люди судят, хотя ничего не знают о моей семье. За три года, что я в декрете, мой ребенок ни разу не болел. Иногда я уезжала в командировки на неделю, оставляя его с мужем, — и ничего, все в порядке. Так что отказывать женщине в трудоустройстве по одному только факту наличия у нее ребенка несправедливо.

«Постоянные больничные у мам — это стереотип»



Ольга Березенчук эксперт сервиса «Готовое резюме» от РАБОТА.TUT.BY эксперт сервисаот РАБОТА.TUT.BY

— Почему работодатели не хотят нанимать молодых мам?

— Потому что существует стереотип, что дети часто болеют, и мамы будут постоянно сидеть на больничном с ребенком. А в это время либо работа будет простаивать, либо нагрузка ляжет на других сотрудников. Такое обычно не устраивает ни коллег, ни работодателя, и в этом случае отказ женщине с ребенком — способ минимизировать риски. Каждый работодатель в первую очередь ищет эффективного сотрудника и надеется, что проблемы его личной жизни останутся в стороне от работы.

Однако отказывать женщине по факту наличия у нее ребенка абсолютно некорректно. Официальной статистики по такому вопросу нет, собрать ее достаточно сложно, но по моему опыту, молодые мамы зачастую работают более эффективно, чем, например, сотрудники без детей, и постоянные больничные у мамочек — стереотип.

Он может находить подтверждения у специалистов на начальных позициях. Но чем ценнее работа, тем бережнее к ней относятся. Чем интереснее работа, чем выше она оплачивается, тем менее выгодно женщине отсутствовать по семейным обстоятельствам, в том числе и ради больничного по уходу за ребенком. В этом случае она ищет альтернативу: просит бабушек и дедушек посидеть с ребенком, договаривается с мужем об очередности, нанимает няню.





— Стоит ли писать в резюме о своем статусе? И как говорить о нем на собеседовании? Что, если работодатель задает неуместные вопросы?

— Я считаю, что в резюме не стоит указывать свой семейный статус, а также наличие или отсутствие детей. Это позволит исключить дискриминацию по этому признаку. Лучше, когда вопрос о детях обсуждается на собеседовании, тогда у вас будет возможность дать комментарий.

Тут важно отношение к подобным вопросам. Если вы не видите в них ничего предосудительного, то ответ можно сформулировать так: «Да, у меня есть ребенок, в случае необходимости мы будем нанимать няню или просить бабушку посидеть с ним на больничном».

А если вы не хотите рассказывать, сколько лет ребенку, как часто он болеет и о чем вы договорились внутри своей семьи, то и ответить можно мягко и в корректной форме, но без подробностей: «Я понимаю, в связи с чем возник вопрос, могу сказать, что личная жизнь не будет влиять на качество моего трудового процесса». Если после этого наниматель продолжает задавать вопросы, и вы чувствуете, что это нарушает ваши личные границы, стоит подумать, хотите ли вы вообще здесь работать.

На 1 октября 2019 года в Беларуси выплачивалось свыше 286 тысяч пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. При этом около 7 тысяч пособий выплачивались в размере 50%. Это означает, что их получатель (мама, папа, другой родственник) начал работать более чем на полставки. В то же время эксперты Центра экономических исследований BEROC считают , что сокращение декретного отпуска даже на один год может привести к существенному росту белорусской экономики. Исследование показало, что общий экономический эффект от перехода на двухлетний декрет может составить 2,7% ВВП.

— Нужно ли готовиться к выходу на работу? Каким образом адекватно оценить свои возможности и занятость ребенком?

— Да, к выходу на работу после декрета нужно готовиться, чтобы не создавать коллективу дополнительный стресс, некоторые моменты лучше просчитать заранее. Потому что даже у лояльного работодателя возникнут вопросы, если вы постоянно будете приносить больничные листы.





В тот момент, когда вы понимаете, что пора начать поиск работы, надо оценить риски и продумать пути решения. Лучше, если будет несколько вариантов. План А — поговорить с бабушками и дедушками, оценить их занятость и возможности, узнать, смогут ли они при необходимости посидеть с ребенком.

Если этот вариант отпадает, то в ход идет план В — договоренность с партнером, что больничные вы берете по очереди или разделяете их. Еще можно договориться, что на время вашего испытательного срока все больничные возьмет на себя партнер. Но если такой вариант по каким-то причинам не рассматривается, всегда можно посчитать, потянете ли вы няню на период больничного, и это будет план С.

— Существуют ли дополнительные сложности для папы после декрета?

— Я думаю, тут есть место дискриминации. Если для мамы наличие маленького ребенка может стать проблемой при трудоустройстве, то для папы этот же ребенок будет дополнительным плюсом. Работодатели часто расценивают наличие ребенка у мужчины более позитивно, считая, что это более стабильный кандидат, у которого есть определенные обязанности, и он будет серьезнее относится к работе.





Что касается мужчин, бравших декретный отпуск, то на практике таких случаев настолько мало, что судить о сложностях довольно трудно. Стереотипы о мамах возникают, потому что опыт работы с ними есть везде и у всех, и на основе этого (хотя это все еще стереотипы!) работодатели делают выводы. Если бы большее число пап брали декретный отпуск, то стереотипы складывались бы и в отношении них. Пока что, к сожалению, маму в декрете все воспринимают как обыденность, а папу — как героя.

Исследования подтверждают, что отцовский декрет положительно влияет на многие аспекты жизни. На отношения в семье — пары, где мужчина тоже брал декретный отпуск, реже разводятся (19% против 32%). На здоровье, причем как на самого ребенка, так и на родителей. Женщины меньше подвержены послеродовой депрессии , а мужчины становятся менее агрессивными, что в перспективе может привести к увеличению продолжительности жизни . Кроме того, отцовский декрет влияет и на гендерное равенство в сфере трудоустройства, что в свою очередь может оказывать положительное воздействие на экономику стран. Об этом в 2018 году для белорусских СМИ говорила Чрезвычайный Посол Швеции в Минске Кристина Юханнессон (именно Швеция стала первой страной в мире, которая ввела декретный отпуск для отцов еще в 1974 году, а сейчас более 75% отцов в стране используют возможность брать декрет).

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Партнер проекта:

«Готовое резюме» — новый сервис от РАБОТА.TUT.BY. Если вы не знаете, как составить резюме, то обратитесь к эксперту за помощью. Практикующий HR-специалист проведет с вами первичное собеседование и подготовит резюме.