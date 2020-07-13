В Витебске Honda превратилась в груду металла после столкновения с деревом: погиб пассажир

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла вечером 12 июля в Витебске. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Предварительно установлено, что на пересечении улицы Журжевской и улицы Новоселов 31-летний водитель Honda не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал за пределы дороги и врезался в дерево.





В аварии погиб 32-летний пассажир автомобиля, водитель получил травмы и был госпитализирован.