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В Витебске Honda превратилась в груду металла после столкновения с деревом: погиб пассажир

13.07.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла вечером 12 июля в Витебске. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Предварительно установлено, что на пересечении улицы Журжевской и улицы Новоселов 31-летний водитель Honda не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал за пределы дороги и врезался в дерево.


В аварии погиб 32-летний пассажир автомобиля, водитель получил травмы и был госпитализирован.

 
Теги: Витебск
 
 
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Авария произошла на пересечении улицы Журжевская и улицы Новоселов.
 
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