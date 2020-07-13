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Какой штраф грозит в Беларуси за незаконную вырубку деревьев?

13.07.2020 10:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси с начала года зарегистрировано 382 случая незаконной вырубки деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следы браконьеров находят в разных районах. В Минлесхозе напоминают, что такая деятельность чревата наказанием, в том числе материальным.

Какой штраф грозит в Беларуси за незаконную вырубку деревьев?

Максимальная сумма штрафа – 1350 рублей. Если за руку поймают индивидуального предпринимателя, то за теневой бизнес придется заплатить более 5000 рублей.

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Новости Беларуси. В Беларуси с начала года зарегистрировано 382 случая незаконной вырубки деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следы браконьеров...
 
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