Какой штраф грозит в Беларуси за незаконную вырубку деревьев?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси с начала года зарегистрировано 382 случая незаконной вырубки деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следы браконьеров находят в разных районах. В Минлесхозе напоминают, что такая деятельность чревата наказанием, в том числе материальным.





Максимальная сумма штрафа – 1350 рублей. Если за руку поймают индивидуального предпринимателя, то за теневой бизнес придется заплатить более 5000 рублей.