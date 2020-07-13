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Какой штраф грозит в Беларуси за незаконную вырубку деревьев?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси с начала года зарегистрировано 382 случая незаконной вырубки деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Следы браконьеров находят в разных районах. В Минлесхозе напоминают, что такая деятельность чревата наказанием, в том числе материальным.
Максимальная сумма штрафа – 1350 рублей. Если за руку поймают индивидуального предпринимателя, то за теневой бизнес придется заплатить более 5000 рублей.
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Новости Беларуси. В Беларуси с начала года зарегистрировано 382 случая незаконной вырубки деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следы браконьеров...
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