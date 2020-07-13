В Пинске мужчина попал под грузовик

Источник материала: ОНТ

В Пинске на улице Первомайской 27-летний мужчина попал под колеса грузового автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

ДТП произошло 11 июля около 22:00 часов.

Предварительно, грузовой автомобиль Renault, за рулем которого находился 25-летний водитель, сбил мужчину на проезжей части, когда тот по регулируемому переходу переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пешехода с травмами госпитализировали.

Фото: МВД

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