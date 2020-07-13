Госканал обвинил Бабарико в том, что его банк разорял бизнесы и кошмарил ипэшников

Источник материала: KYKY

Вслед за ОНТ свое блестящее расследование о деле Белгазпромбанка показал БТ. Сюжет канала строится вокруг историй бизнесменов, которые шли в банк за кредитами, а просрочив выплаты, попадали в ситуацию, когда их имущество «отжимали коллекторы». Прямо и косвенно зрителей подводят к мысли, что вину за это следует возложить в том числе на Виктора Бабарико.

В кадре появляются предприниматели Станислав Михайлов, Виталий Панов, Николай Щербаков, Виталий Романенко, Наум Кац, Андрей Симонович, Сергей Щекин. Каждый из них жалуется на одну и ту же беду – не сумев расплатиться по кредитам, взятым у банка, они столкнулись с якобы неадекватно большими объемами пени. В результате некоторые из бизнесменов разорились, ипэшников закошмарили, а их имущество реализовали «VIP-клиентам» – «друзьям банка». О ком именно здесь идет речь – не поясняется.

Например, Станислав Михайлов говорит, что в Гомеле орудовало организованное преступное сообщество – это должностные лица Белгазпромбанка. По его словам, он остался и без помещения в Гомеле, где находилось его кафе, и с огромными долгами. «Успешный бизнес ломали по классической схеме, – ведет мысль уже закадровый голос. – Сначала кредит под залог имущества, затем в самый сложный момент – блокирование счета и заморозка строительства. Затем перекредитование под шальные проценты, а это уже кабала и прямая дорога к банкротству. Вдумайтесь, под основное тело долга – 2,8 миллиона долларов и проценты (550 тысяч долларов), банк насчитал пеню 6,7 миллиона долларов – в два раза больше основного долга».

Сюжет БТ уже прокомментировал юрист штаба Бабарико Максим Знак:

Обложка: Instagram Виктора Бабарико .