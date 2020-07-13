Красный костел могут забрать у верующих?

В воскресенье 12 июля во время службы в Костеле Святого Симеона и Святой Елены в Минске cвященник объявил, что государство насчитало налог на землю и аммортизаию здания в размере 13 000 рублей в месяц. Видео обращения католического священника публикует Telegram-канал «Беларусь головного мозга».





- За что мы должны платить? За то, что молимся в своем костеле?, -- вопрошает священник.





Общий долг за полгода составляет 156 000 рублей. В случае неуплаты данной суммы костел отойдет государству и его дальнейшая судьба неизвестна. Руководство костела обращалось в Мингорисполком с просьбой не забирать храм у народа и не вводить новый налог на землю. На что получили отказ.





Теперь у входа в костел и канцелярии собирают подписи за сохранение храма для верующих. Эти подписи будут отправлены в администрацию Лукашенко.





- Мы будем просить государство отдать то, что принадлежит нам, -- говорится в обращении.