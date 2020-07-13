ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Красный костел могут забрать у верующих?

13.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Храму насчитали неподъемный земельный налог

Красный костел могут забрать у верующих?
В воскресенье 12 июля во время службы в Костеле Святого Симеона и Святой Елены в Минске cвященник объявил, что государство насчитало налог на землю и аммортизаию здания в размере 13 000 рублей в месяц. Видео обращения католического священника публикует Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

- За что мы должны платить? За то, что молимся в своем костеле?, -- вопрошает священник.

Общий долг за полгода составляет 156 000 рублей. В случае неуплаты данной суммы костел отойдет государству и его дальнейшая судьба неизвестна. Руководство костела обращалось в Мингорисполком с просьбой не забирать храм у народа и не вводить новый налог на землю. На что получили отказ.

Теперь у входа в костел и канцелярии собирают подписи за сохранение храма для верующих. Эти подписи будут отправлены в администрацию Лукашенко.

- Мы будем просить государство отдать то, что принадлежит нам, -- говорится в обращении.

Костёле Святого Симеона и Святой Елены в Минске (красный костёл) from Charter Vimeo on Vimeo.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Храму насчитали неподъемный земельный налог
 
Новости дня
Новости разные
 
В США застрелили рэпера Lil Marlo
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика