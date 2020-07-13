Александр Лукашенко посетит Славгородский район Могилевской области

Источник материала: Вороновская газета





Президент примет участие в торжественной церемонии открытия моста через реку Сож

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочую поездку по Славгородскому району Могилевской области, сообщает БЕЛТА .

Во время поездки главе государства доложат о социально-экономическом развитии Могилевской области и Славгородского района. Затем Президент примет участие в торжественной церемонии открытия моста через реку Сож, на которой будут присутствовать представители трудовых коллективов дорожно-строительных организаций, участвовавших в его возведении, и жители Славгородского района. Далее планируется, что Александр Лукашенко посетит уникальный природный объект «Источник «Голубая криница».

Река Сож разделяет Славгородский район на две части. До того как построили мост, переправа на левый берег реки была весьма затруднительной как для местных жителей, так и для работников сельхозорганизаций, у которых значительные площади сенокосов и пастбищ находятся за рекой.

С середины мая до ноября переправлялись по временному понтонному мосту, который соединял автомобильную дорогу Р140 Славгород — Краснополье. Жителям левобережья приходилось добираться в Славгород через Краснополье и Чериков, проделывая путь в 120 км.

Вопрос строительства моста возник в 1984 году, и тогда был разработан план мостового перехода. Однако в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС работы по проектированию свернули. К идее строительства моста вернулись в 2007 году во время реконструкции моста через Сож в Кричеве. Существующие фермы нескольких пролетов были демонтированы и оставлены на хранение рядом с мостом для использования в дальнейшем при строительстве моста в Славгородском районе.

В 2017 году фермы транспортировали водным транспортом по Сожу из Кричева на стройплощадку в Славгород. Для этого впервые в стране использовали уникальные технологии транспортировки и монтажа — при помощи плавучей системы, в состав которой входили две баржи-площадки, соединенные между собой. Разработку технологий перемещения и монтаж плавучей системы выполнял филиал «Мостоотряд 425» ОАО «Мостострой».

Наличие капитального моста через Сож не только облегчает передвижение жителей левобережья, но и значительно увеличивает возможности для развития юго-восточного региона за счет улучшения логистики. Кроме того, появится возможность выхода на приграничные районы России.

Построенный мост открывает комфортный доступ к гидрологическому памятнику природы республиканского значения «Голубая криница». Источник представляет собой небольшое живописное озеро диаметром 20-25 м, окруженное со всех сторон деревьями. Он был описан еще в начале XX века этнографом Евдокимом Романовым. Ученый отмечал: здешняя вода — уникальной чистоты и прекрасного вкуса, а сам источник — животворен. У воды неповторимый бирюзово-изумрудный оттенок. Она поднимается на поверхность земли с глубины 100-200 м, где проходит через толщу мела.

Из криницы вытекает ручей, впадающий в речку Голуба (приток Сожа). Вода из источника обладает высокими питьевыми качествами и может служить эталоном чистоты подземных вод. В народе ходит поверье о целебных свойствах воды из «Голубой криницы».

Известна также древняя легенда о происхождении источника. Она гласит, что давным-давно на берегах полноводной реки Сож жили люди-великаны. И влюбились в красавицу Екатерину мужественный Иван и веселый Степан. Девушка прикипела душой к Степану, но Иван прислал к ней сватов, и она не осмелилась отказать. Тогда Екатерина придумала для женихов соревнование: выбрала для Степана большой камень, а для его соперника — еще больший и приказала богатырям бросать их через реку. Чей камень дальше улетит, за того и пойду, сказала девушка. И увидела она, что камень нелюбимого лежит сажень на пять дальше камня любимого. Глаза синие потемнели, брови соболиные изогнулись, и услышали сосны: «Чем с нелюбимым жить, лучше криницей стать».

В день медового Спаса 14 августа в честь Животворящего Креста Господня, Пречистой Божьей Матери и святых мучеников семи братьев Маккавеев на кринице проходят православные богослужения. Для восточных славян этот день памятен как Крещение Руси. Жители Присожья (Могилевской и Гомельской областей) и сопредельных территорий России и Украины в этот день собираются у «Голубой криницы» в урочище Клины Славгородского района.

Источник взят под охрану государства, разработана концепция создания здесь эколого-туристического парка.

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