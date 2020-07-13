Источник материала: Вороновская газета





Беларусь заняла 40-е место в рейтинге ООН по готовности к электронному правительству, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

Таким образом Беларусь сохранила позиции страны с высоким уровнем готовности к электронному правительству. По сравнению с 2018 годом индекс вырос на 5,8%. В 2018 году значение индекса Беларуси соответствовало 38 месту в рейтинге, в 2016-м — 49 месту.

Сохранение позиций в топ-40 стран по уровню развития технологий электронного правительства стало возможным благодаря госпрограммам по цифровизации. При этом практические результаты многих проектов последней программы станут доступными с 2021 года (ID-карта для удаленной идентификации, электронные сервисы, масштабирование проекта «Электронный рецепт» и «Электронная школа»).

«Это повысит уровень применения информационных технологий в государственном секторе и однозначно окажет влияние на повышение позиции в рассматриваемом рейтинге Беларуси, публикация которого состоится в 2022 году», — считают в Минсвязи.

Беларусь по уровню развития электронного правительства опередила в рейтинге такие страны, как Бельгия, Греция, Латвия, Китай, Кувейт, Малайзия, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия.

Среди государств — участников ЕАЭС лидирующие позиции в рейтинге по индексу электронного правительства заняли Казахстан (29-е место), Россия (36-е), далее расположились Беларусь (40-е), Армения (68-е) и Кыргызстан (83-е).

Лидерами рейтинга стали Дания (удержавшая первенство, полученное в 2018 году), Республика Корея (с 2010 года традиционно на лидирующих позициях), Эстония (практические результаты внедрения технологий электронного правительства с 16 позиции переместили страну на третье место в рейтинге).

Согласно обзору ООН, Беларусь сохранила лидерство в регионе Восточной Европы по уровню развития информационно-коммуникационной инфраструктуры. Субиндекс телекоммуникационной инфраструктуры за 2 года вырос на 20,3%.

Традиционно в обзоре отмечен очень высокий уровень развития человеческого капитала в Беларуси. Прирост значения соответствующего субиндекса относительно 2018 года составил 2,6%.

В соответствии с оценкой ООН уровень развития электронных услуг в Беларуси не претерпел значительных изменений по сравнению с 2018 годом (субиндекс веб-услуг соответствует значению 0,7). В Минсвязи отметили, что к 2021 году будет фактически создана технологическая основа для ускоренного внедрения и широкого использования электронных услуг для граждан и бизнеса.

Помимо основных субиндексов в обзоре ООН представлены дополнительные параметры. Отмечено, что Беларусь по итогам 2018-2019 годов получила высокую оценку по индексу развития открытых государственных данных (значение индекса соответствует 0,96). По уровню электронного участия (e-participation) Беларусь вошла в подгруппу стран с очень высоким уровнем соответствующего индекса (0,7-1), заняв итоговое 57-е место в рейтинге по данному параметру совместно с Филиппинами, Парагваем, ЮАР и Индонезией. Первенство поделили Эстония, Республика Корея и США.

«Результаты и аналитика в обзоре ООН по электронному правительству будут учтены Министерством связи и информатизации при формировании госпрограммы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы для стабильного развития технологий электронного правительства в интересах граждан, а также закрепления высоких позиций в мировом масштабе», — отметили в министерстве.

Обзор ООН по электронному правительству публикуется каждые два года и основывается на результатах исследований развития технологий электронного правительства в 193 странах, которые проводятся Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам (UNDESA). В результате исследований вычисляется индекс готовности к электронному правительству этих стран и формируется соответствующий рейтинг. Основные составляющие индекса — субиндекс веб-услуг, телекоммуникационной инфраструктуры, человеческого капитала.

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