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Минское «Динамо» снизило зарплаты легионерам

13.07.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о снижении зарплат трех хоккеистов — канадцев Франсиса Паре, Дэнни Тэйлора и американца Шейна Принса.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Это ни в коем случае не значит, что Шейн, Фрэнк и Дэнни не оправдали наших надежд и не отработали те деньги, на которые мы с ними договаривались изначально. Чтобы выжать максимум из имеющихся у нас довольно скромных возможностей, мы активно оптимизируем затраты. Это касается, в том числе, контрактов с некоторыми хоккеистами.

Клуб благодарен всем игрокам, которые пошли нам навстречу в этом вопросе, хорошо, что они понимают непростую экономическую ситуацию в стране и мире. Это показывает их мотивацию играть в „Динамо“ и в национальной сборной Беларуси, которая рассматривает всех троих в качестве кандидатов на усиление состава перед домашним чемпионатом мира», — объяснил решение генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков.

В прошлом сезоне Шейн Принс набрал 29 (12+17) очков в 55 матчах при показателе полезности «-26».

Франсис Паре отметился 20 (11+9) результативными баллами и показателем «-10» в 52 поединках.

Дэнни Тэйлор сыграл за «Динамо» 20 матчей, отразив 86,7% бросков. Это худший показатель в КХЛ.

Ранее главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров в интервью высказал заинтересованность в получении Принсом, Паре и Тэйлором белорусского гражданства с целью приглашения его в национальную команду нашей страны. Отметим, для того, чтобы выступить на чемпионате мира в Минске, всем троим необходимо пройти карантин, отыграв в составе «Динамо-Минск» второй сезон.

 
Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» объявило о снижении зарплат трех хоккеистов - канадцев Франсиса Паре, Дэнни Тэйлора и американца Шейна Принса.
 
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