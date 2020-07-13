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В Столинском районе ребенок обгорел при розжиге мангала

13.07.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Столинском районе при розжиге мангала пострадал четырехлетний ребенок, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В Столинском районе ребенок обгорел при розжиге мангала

Несчастный случай произошел вечером 10 июля в деревне Овсемирово. Семья из Пинска - родители и трое сыновей - приехала на дачу. Глава семейства разжигал мангал на придомовом участке, там же играли дети. Когда мужчина влил в мангал жидкость для розжига, произошло сильное воспламенение. Находившийся неподалеку ребенок 2016 года рождения получил ожоги.

В настоящее время мальчик находится в больнице. По данному факту Столинский РОСК проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. СК напоминает родителям о необходимости контролировать местонахождение и поведение детей: самые простые меры предосторожности помогут сохранить их здоровье.

 
 
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  В Столинском районе при розжиге мангала пострадал четырехлетний ребенок, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. ...
 
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