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В Столинском районе ребенок обгорел при розжиге мангала
13.07.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Столинском районе при розжиге мангала пострадал четырехлетний ребенок, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел вечером 10 июля в деревне Овсемирово. Семья из Пинска - родители и трое сыновей - приехала на дачу. Глава семейства разжигал мангал на придомовом участке, там же играли дети. Когда мужчина влил в мангал жидкость для розжига, произошло сильное воспламенение. Находившийся неподалеку ребенок 2016 года рождения получил ожоги.
В настоящее время мальчик находится в больнице. По данному факту Столинский РОСК проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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В Столинском районе при розжиге мангала пострадал четырехлетний ребенок, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. ...
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