Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Источник материала: Горецкий вестник





Масштабный, яркий, насыщенный праздник «Александрия собирает друзей» на два дня, 11 и 12 июля, стал местом притяжения для тысяч гостей Шкловщины.





Программа праздника увлекала посетителя любого возраста. Здесь вам дегустации, представления, торговые ряды и многое другое. Каждый регион представлял свою продукцию, ремесла, концертные номера.

Официальная делегация Горецкого района под руководством председателя райисполкома Александра Бутарева приняла участие в празднике «Купалье» 12 июля.













На главной концертной площадке состоялась торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевщины по итогам 2019 года с участием заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Александра Субботина, председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца.

На сцену за заслуженными наградами поднимались и представители Горецкого района.













































Заведующий МТФ «Турищево» СЗАО «Горы» Владимир Балышкин поощрен юбилейной медалью «100 год органам дзяржаўнага кіравання сельскай гаспадаркай і харчаваннем Беларусі».

















Почетную грамоту Министерства сельского хозяйства и продовольствия за третье место в республиканском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 2019 году Александр Субботин вручил заместителю директора по юридическим и кадровым вопросам ОАО «Молочные горки» Татьяне Павловой.

































Оператор машинного доения РУП «Учхоз БГСХА» Ирина Кульбакова из рук губернатора получила Почетную грамоту облисполкома.















































































































































































































































Подробнее об этом читайте в ближайшем номере газеты «Горецкий вестник».

Ольга КИММЕЛЬ

Фото Михаила ЛЕВЦОВА