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Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

13.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Масштабный, яркий, насыщенный праздник «Александрия собирает друзей» на два дня, 11 и 12 июля, стал местом притяжения для тысяч гостей Шкловщины.

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Программа праздника увлекала посетителя любого возраста. Здесь вам дегустации, представления, торговые ряды и многое другое. Каждый регион представлял свою продукцию, ремесла, концертные номера.

Официальная делегация Горецкого района под руководством председателя райисполкома Александра Бутарева приняла участие в празднике «Купалье» 12 июля.

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

На главной концертной площадке состоялась торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевщины по итогам 2019 года с участием заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Александра Субботина, председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца.

На сцену за заслуженными наградами поднимались и представители Горецкого района.

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Заведующий МТФ «Турищево» СЗАО «Горы» Владимир Балышкин поощрен юбилейной медалью «100 год органам дзяржаўнага кіравання сельскай гаспадаркай і харчаваннем Беларусі».

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Почетную грамоту Министерства сельского хозяйства и продовольствия за третье место в республиканском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 2019 году Александр Субботин вручил заместителю директора по юридическим и кадровым вопросам ОАО «Молочные горки» Татьяне Павловой.

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Оператор машинного доения РУП «Учхоз БГСХА» Ирина Кульбакова из рук губернатора получила Почетную грамоту облисполкома.

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Лучших тружеников Горецкого района наградили в Александрии (большой фоторепортаж)

Подробнее об этом читайте в ближайшем номере газеты «Горецкий вестник».

Ольга КИММЕЛЬ
Фото Михаила ЛЕВЦОВА

 


 
 
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Масштабный, яркий, насыщенный праздник «Александрия собирает друзей» на два дня, 11 и 12 июля, стал местом притяжения для тысяч гостей Шкловщины. Программа праздника...
 
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