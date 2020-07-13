Лукашенко: пустующие участки в деревнях нужно задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств

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Пустующие, заброшенные участки в деревнях необходимо задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Славгородский район Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.





"Надо задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях (да и в агрогородках, в районных центрах хватает еще таких клочков земли) и отдать людям под дачи", - подчеркнул глава государства.





Президент отметил, что интерес к подобным участкам и в целом к проживанию вне границ больших городов значительно возрос в период ухудшения эпидемиологической обстановки. Например, под Минском свободных, неиспользуемых участков земли практически не осталось. Теперь нужно активнее предлагать всем желающим приобретать под строительство дач участки в других регионах Беларуси, тем более их количество достаточное.





"Это будет такая большая социальная программа, и давление с моей стороны будет сильное, чтобы мы освоили эти клочки", - обратил внимание Александр Лукашенко.