|
Лукашенко: пустующие участки в деревнях нужно задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств
13.07.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пустующие, заброшенные участки в деревнях необходимо задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Славгородский район Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.
"Надо задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях (да и в агрогородках, в районных центрах хватает еще таких клочков земли) и отдать людям под дачи", - подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что интерес к подобным участкам и в целом к проживанию вне границ больших городов значительно возрос в период ухудшения эпидемиологической обстановки. Например, под Минском свободных, неиспользуемых участков земли практически не осталось. Теперь нужно активнее предлагать всем желающим приобретать под строительство дач участки в других регионах Беларуси, тем более их количество достаточное.
"Это будет такая большая социальная программа, и давление с моей стороны будет сильное, чтобы мы освоили эти клочки", - обратил внимание Александр Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко: пустующие участки в деревнях нужно задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств
Пустующие, заброшенные участки в деревнях необходимо задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)