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Лукашенко: пустующие участки в деревнях нужно задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств

13.07.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пустующие, заброшенные участки в деревнях необходимо задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Славгородский район Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: пустующие участки в деревнях нужно задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств

"Надо задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях (да и в агрогородках, в районных центрах хватает еще таких клочков земли) и отдать людям под дачи", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко: пустующие участки в деревнях нужно задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств

Президент отметил, что интерес к подобным участкам и в целом к проживанию вне границ больших городов значительно возрос в период ухудшения эпидемиологической обстановки. Например, под Минском свободных, неиспользуемых участков земли практически не осталось. Теперь нужно активнее предлагать всем желающим приобретать под строительство дач участки в других регионах Беларуси, тем более их количество достаточное.

Лукашенко: пустующие участки в деревнях нужно задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств

"Это будет такая большая социальная программа, и давление с моей стороны будет сильное, чтобы мы освоили эти клочки", - обратил внимание Александр Лукашенко.

 
 
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  Пустующие, заброшенные участки в деревнях необходимо задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко...
 
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